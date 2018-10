@efigueredop: "El Gobierno está aislado y sus aliados están silentes"

Con el paso del tiempo y con cada error que cometen los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, se incrementan las sanciones que implementa el gobierno de los Estados Unidos, a estos integrantes del gobierno actual que forman parte de la administración pública, comenzando por el Presidente Nicolás Maduro, así como la salida del país de Mercosur y el poco apoyo que tiene en la comunidad internacional, están cada vez más aislando a Venezuela.

A todo este panorama, se une que hace aproximadamente una década, los venezolanos podían entrar y salir del país desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, debido a la situación de crisis por la que hoy atraviesa el país, los venezolanos se ven obligados a irse del territorio nacional a pie, se van caminando por la frontera hacia Colombia, recorriendo los Andes hacia Ecuador y Perú o atravesando la cuenca del Amazonas hacia Brasil.

Los países que antes eran amigos de Venezuela, poco a poco se han alejando al comprobar que el actual gobierno es el causante de todos los males que viven sus ciudadanos, la inseguridad, la crisis económica, el hambre la muertes por falta de medicinas, etc. Por estos motivos es que Venezuela se está quedando sola y cercada.

Leamos lo que nos comentan los seguidores de @ReporteYa

Esmeralda @mesadeguanipa expresa: "#VenezuelaCercada y arruinada por la peor plaga que cayó en América Latina".

Loco @locoyabandonado indica: "La oposición venezolana tiene la "manía" de obsesionarse con temas que no son los que realmente le preocupan a la mayoría de los venezolanos, importantes o no, no es el punto, es la desconexión total con las masas y la calidad del mensaje. #VenezuelaCercada".

Daniel Medina @medinajdaniel establece: "La calle es la solución, para que haga efecto las sanciones impuestas por las naciones unidas #VenezuelaCercada".

Maury González @mauryjosephine dice: "Cuantos están hoy como Pablo Pueblo, haciendo del hambre una almohada, alimentándose de esperanza y peor decepcionados de la espera. Hoy me siento desesperanzada #VenezuelaCercada".

Emilio Figueredo @efigueredop sentencia: "El Gobierno está aislado y sus aliados están silentes". La invasión de los marines no va a ocurrir, porque eso no está en el interés de las naciones #VenezuelaCercada".

Jazzdancer1 @jazzdancer1 redacta: "#VenezuelaCercada: Con cada vuelta de tuerca de la comunidad internacional, el régimen le da 3 vueltas al cerco que tiene sobre nosotros, los venezolanos".

Cesar A. Urbina L. @ceurbina subraya: "#VenezuelaCercada Los que estamos cercados somos los venezolanos de estas personas sin escrúpulos ni buenas intenciones. Ya el cansancio que tenemos los venezolanos de tanta cosa mala nos tiene inertes. Es una noticia tras otra y todas malas".