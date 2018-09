@duby69: “Dios nos ampare y evite otra tragedia como la de años atrás”

Las fuertes lluvias ocurridas este martes 25 de septiembre en el estado Vargas, dejaron como consecuencia el fallecimiento de dos niñas, y tres personas heridas.

Ante las intensas precipitaciones, se produjo un deslizamiento en el Barrio Cabrería de La Guaira, al derribarse las paredes y el techo de una residencia quedando tapiados sus habitantes.

En el hecho fallecieron las niñas, Charlotte Mediadea Narváez de 07 meses y Janielli Victoria Mediadea Narváez de 11 años. Resultaron lesionadas Génesis Narváez de 27 años y Daniela Mediadea Narváez de nueve años.

El caos de nuevo se apoderó del litoral central, demostrando una vez más que no sirvió de nada la desgracia que ocurrió en el 99 en Vargas, no sirvió de aprendizaje para las autoridades que no mantienen limpis los drenajes y los causes de los ríos, y la población continúa dejando basura y desperdicios en esos lugares.

Leamos las reacciones de los seguidores de @ReporteYa.

Elvia Miranda @emiranda810 comenta: “Cuidado el Estado Vargas ya ha sufrido tragedias”.

Mav @MAV1704 expresa: “Dios proteja a los varguenses”.

Adriana Botto @caminodesolyluz dice: “Agua, límpianos y libéranos”.

Luis Bravo @lgbravo_27 destaca: “De esto es que deben estar pendientes chavistas de #Vargas y del país entero, no de un supuesto #TrumpRegañaASuMascota”.

Linyermar @linyermar comparte: “Lo que por agua viene por agua se va... ¿Sera cierto?”

Hasbely Bolívar @HasbelyB subraya: “Dos niñas fallecidas: una de 7 meses y la otra de 12 años. Tres lesionados entre ellos un menor de 9 que se encuentra grave en el seguro social de La Guaira”.

Suttene @SUTTENE escribe: “Lo triste es la muerte de esas niñas. No se quiere enseñar y menos aprender a pesar de las tristes experiencias. Si por necesidad seguimos arriesgando la vida no somos responsables con nuestras familias”.

Dubraska @duby69 insiste: “Dios nos ampare y evite otra tragedia como la de años atrás”.

Ingrid Herrera @IngridHerrera27 redacta: “Dios mío apiádate de Venezuela. ¿Qué es esto? ¡De nuevo una tragedia!”.