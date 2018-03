@DicaromadridMe: “Me encomiendo a Dios por la inseguridad”

No es ninguna novedad que Venezuela sea el segundo país más peligroso del mundo con un alto índice en criminalidad, la delincuencia azota tanto a las barriadas como a las urbanizaciones y las medidas para evitar ser víctima del hampa son muy pocas a decir verdad.

A no ser que se decida no salir del hogar (como hace la mayoría de venezolanos), y únicamente hacerlo para ir al trabajo o al supermercado, muy poco es lo que se puede hacer para tratar de no ser robado. Sin embargo siempre podemos librarnos de algún hampón si somos lo suficientemente precavidos.

Primero que todo, si se quiere andar un poco más tranquilo por las calles venezolanas es conveniente pasar con un perfil desapercibido, no ser tan distraído ni llamar mucho la atención. Utilizar el celular en lugares seguros y tratar de estar casi siempre acompañado de alguien.

El abogado penalista Luis Izquiel aseguró que "el 92% de los venezolanos cree que la inseguridad ha aumentado y que habría que ver los datos que ha tomado el ministro (...) los venezolanos han ido perdiendo la confianza en las policías y la gente no está denunciando los crímenes”.

Los problemas económicos del país están muy ligados a la criminalidad, hay más delincuencia que antes por el simple hecho de que no hay empleos y algunas personas no tienen ingresos, se necesita sobrevivir y por eso muchos han tomado la decisión de salir a robar.

Además, los policías están renunciando a sus laborales para huir del país por los bajos sueldos y el temor que tienen de ser asesinados, las cifras de deserción de funcionarios son alarmantes, solamente en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 1.359 oficiales han pedido la baja en un año, según cifras del portal web, Venezuela al Día.

Es mejor prevenir que lamentar, por eso se aconseja no andar solo transitando lugares desconocidos, tener cuidado a la hora de mostrar en la calle cuanto efectivo se dispone, no andar presumiendo de lo que se tiene a oídos desconocidos y siempre sospechar de las personas en la calle, como dice el refrán: “piensa mal y acertaras”.

¿Qué medidas está tomando para protegerse de la inseguridad? #Comparta su experiencia

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestro seguidor, @Cucuchitorios redacta: “Bajar el perfil, esa es la mejor. Dejar la opulencia. Por lo menos aquí en #Venezuela”.

El usuario, Jonathan Hurtado @elmagallaneroJH informa: “Hay que ser más responsables, no se puede andar expuesto en Venezuela siempre hay que ir bajo perfil sin llamar la atención”.

Nuestra seguidora, Marialba VE @MarialbaV señala: “Escondiendo el teléfono para que no me lo roben”.

El estudiante de Computación, Félix García @FG1989 expresa: “#estoyHarto de mirar a todos lados no solo en el metro sino en la camionetica, en la calle, en la universidad para que no me roben #Venezuela”.

El tuitero, Jesús Guerrero @SrGuerrer0 explica: “#CorroConSamsung Quien me viera con un S5 Corriendo para que no me lo roben #Venezuela”.

La cuenta, Whatever @Whoev3r escribe: “Dos malandros me asediaron, obvio me iban a robar pero se dieron cuenta que soy muy pobre y me dejaron ir. Buenos días, Venezuela”.

La usuaria, Albermar @Otraimpulsiva dice: “Hoy, como siempre en Venezuela, pensé que me iban a robar. De nuevo las tiendas salvándome la patria”.

La usuaria, Macorina @DicaromadridMe argumenta: “Me encomiendo a Dios por la inseguridad”.