@demargarita: Pero en Venezuela no hay genocidio según ustedes...

El reflejo de la precaria catástrofe humanitaria en nuestro país se puede observar en el colapso total del sistema de salud venezolano, por consiguiente, el equipo de especialistas en salud, Human Rights Watch (HRW), organización en derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, se acercó a las fronteras ubicadas en Colombia y Brasil para conocer la magnitud de la crisis en Venezuela.

La organización HRW pudo constatar que en los dos últimos años se registraron más de 7.300 casos de sarampión y más de 2.000 de difteria en Venezuela. Ello sugiere graves deficiencias en cobertura de vacunación. El gobierno colombiano ha vacunado a más de medio millón de venezolanos en un año; el de Brasil, a más de 200 venezolanos por día.

Los casos sospechados y confirmados de malaria en Venezuela aumentaron de 36.000 en 2009 a más de 406.000 en 2017. Los casos de tuberculosis aumentaron de 6.000 en 2014 a más de 10.000 en 2017.

Venezuela es el único país considerado de ingresos medios donde muchos pacientes con VIH, se ven obligados a suspender tratamientos por escasez generalizada de medicamentos antiretrovirales. El 87% de pacientes registrados con VIH no obtienen sus retrovirales.

En el año 2016, Venezuela aumentó la mortalidad materna en un 65% y la mortalidad infantil creció 30% en un solo año. La desnutrición está en aumento. El 80% de los hogares sufre inseguridad alimentaria y la desnutrición aguda de menores de 5 años está cruzando el límite de crisis de la OMS.

“Entre quienes huyen de la crisis humanitaria hay personas que no sólo escapan de la escasez de comida y medicamentos, sino también de la persecución política. Hablar con miembros de las fuerzas de seguridad que fueron amenazados con ser procesados arbitrariamente por oponerse al gobierno en un país donde no hay independencia judicial, o con docentes de escuelas públicas que temían sufrir represalias si denunciaban lo que vivían, fue un crudo recordatorio de que, aunque la represión no ocupe titulares internacionales, sigue siendo un problema significativo en amplios segmentos de la sociedad venezolana actual” Tamara Taraciuk Broner, investigadora sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch

Nuestra seguidora, Andrelina @demargarita redacta: “Pero en Venezuela no hay genocidio según ustedes... Sólo se está empujando a la gente hacia la muerte lentamente y sin expectativas de que todo esto pueda detenerse”.

La cuenta, KatVonD @karrev señala: “Y si todo esto lo provoca el mismo gobierno... ¿No podríamos calificar a la geografía venezolana como campo de concentración y responsabilizar al gobierno del genocidio de su población? ¿O todavía no calificamos? ¿Cuántos muertos debemos sumar?”

La cuenta, SOSVZLAMEDICAMENTOS @belkissalinasd expresa: “Dr. Vivanco muy agradecidos los venezolanos por su notoria labor pero es mucho más grave de lo que usted se imagina, en Venezuela se ha llegado a niveles tan bajos que muchos están recurriendo a las ramas por no conseguir los medicamentos y el dinero”.

La Abogada, Ana Karina García @anak14 comunica: “El grave problema además es que los venezolanos que llegan a Colombia por atención médica, muchos se encuentran en pobreza extrema, y el sistema de salud es pago, el drama que viven los venezolanos en los hospitales de Colombia es grave ¡Se necesitan políticas e inversión!”

Nuestra seguidora, Andrelina @demargarita comenta: “En Venezuela entonces hay un "Sálvese quien pueda..." Y si no consigue huir del país, le toca resignarse a morir en cámara lenta, si nadie puede tenderle la mano. Porque hasta los seguros médicos ahora son contra reembolso. Terrible”.

La usuaria, Celestina Hernández @celezthe34 informa: “Y si viene a las puertas de un hospital público de Venezuela se lanza al piso llorar de ver como mueren seres inocentes porque no hay ni lo más básico para una intervención quirúrgica sencilla, a diario mueren niños, jóvenes ancianos, me lo cuenta alguien que hace pasantías de medicina”.

Nuestra seguidora, Celestina Hernández @celezthe34 escribe: “En estos días se les murió un joven de 20 años por un derrame interno y los doctores impotentes solo les quedó ponerse a llorar”.