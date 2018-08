@decofiestasyari: Así será el aumento que van a subsidiarla ¡Ay papá!"

Como “una discriminación” calificó el economista José Toro Hardy que de ahora en adelante el gobierno de Nicolás Maduro pretenda pedir el carnet de la patria para surtir los vehículos de gasolina.

Toro Hardy expresó que para nadie es un secreto que el carnet de la patria es usado por la revolución como un “un instrumento político”, además destacó que los únicos documentos de identificación de los venezolanos son “la cédula, el pasaporte y la partida de nacimiento”.

Por su parte, el ex ministro de Educación y ex integrante del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Héctor Navarro, aseguró que utilizar el carnet de la patria para vender combustible es una medida discriminatoria. Destacó Navarro que: “Lo que está pasando es que no hay combustible suficiente. Viene una escasez de combustible y racionamiento”.

El ex ministro aseguró que “una operación tan compleja como poner en todas las bombas de gasolina la lectora del código QR interconectado con todas las bombas del país; lo van a instalar en unas pocas bombas y se armara una gran cola y en el resto de las bombas los venezolanos pagaremos el combustible a precios internacionales”. Asimismo resaltó que el cálculo del costo de la gasolina no subsidiada será de aproximadamente 50 dólares.

Lo que sí es una realidad es que la gente no acudió el pasado fin de semana, a registrarse para tener el famoso carnet de la patria y así acceder a la gasolina subsidiada, a pesar de la advertencia hecha el vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello: "El que no vaya al censo no quiere subsidio en la gasolina. Se le respeta, si quiere pagar la gasolina a precio full que la pague. Después no chille".

Lea los comentarios de los seguidores de @ReporteYa en relación a lo que se considera un nuevo chantaje por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El señor, Josue padilla @josue_pad928 expresa: "Ya todos saben que en 2 meses en el mejor de los casos las colas en las bombas de Caracas por echar 30 litros semanales serán el triple de cola que en Táchira..."

Yeam @yamairi dice: "Si van a seguir subsidiando la gasolina, la obligatoriedad del carnet tiene fines políticos de control. ¡Ellos no quieren eliminar las distorsiones de la economía!".

Jesús Santiago @santiagoj31 se pregunta: "¡O sea! ¿El petróleo de este país no es de los venezolanos? Esto se debe considerar cómo una vulgar discriminación y debe ser parte del expediente para la Haya".

Janeth Ramírez @janetjenet35 indica: "¡Un carnet y dónde queda nuestro derecho? Y ahora quién podrá defendernos?"

Tomas Bastante @TomasBastante manifiesta: "Si no pudieron regular los prometidos 50 productos de alimentación básica al pueblo, con gasolina regalada, ahora el transporte es un caos, lo del censo automotor sería para alimentar más la corrupción".

Carlos Romero @carome31 comparte: "Discriminación social. El modelo comunal se basa en eso: la exclusión de los demócratas".

Yari @decofiestasyari: Así será el aumento que van a subsidiarla ¡Ay papá!".

Teo @oza4 Piensa vale.. señala: "¿Será que el que tenga un Toyota modelo reciente pagará más que un modelo viejo? ¿Las embajadas pagarán más?. Supongo que habrá un cupo de reposte, para que no bachaqueen..."

Héctor Eduardo @hemadera subraya: "Es decir: ¿Si todos se sacan el carnet, todos recibirán subsidio? Si es así ¿Cuál es la diferencia con ahora?"