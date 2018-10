@DEBLANCOAB: ¿Anoche alguien pudo tomar cita para Miranda?...

En los últimos meses el incremento en los venezolanos para solicitar la tramitación de apostillar y legalizar documentos en el país es impresionante, haciendo que los lapsos de espera para obtener el trámite, sean cada vez más largos.

El sistema para realizar la solicitud del trámite vía web se hace cada vez más cuesta arriba para el usuario, que debe registrarse en la página del Ministerio para Relaciones Exteriores y pedir una cita, que según los comentarios de los usuario y seguidores de nuestra red de @ReporteYa puede tardar entre una y tres semanas.

Muchos de los tuiteros aseguran que lo difícil no es la cita, sino tener acceso a la página de internet, que por lo general abre solamente unos cuantos días a principio de cada mes, y con lo mal que funcionan las conexiones de internet en el país imposibilita más la conexión, y eso que la revolución se gasto millones de dólares lanzando dos satélites al espacio para mejorar las comunicaciones, claro según ellos.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa

Rafael Mαldσnαdo @RafuM27 expresa: "Quien puede ayudarme a encontrar la cita para apostillar.....ya logre cargar los documento pero mi internet es malísimo. #Apostilla lo agradecería con todo el corazón....".

María @maria03605902 comenta: "#Apostillar ¿Alguien ha podido tomar cita para Guárico?"

Yulier @AbgYulierh escribe: "Anoche trate de solicitar cita pero el resultado fue desfavorable, esperemos esta noche la página funciona #Apostilla".

DEBLANCOAB @DEBLANCOAB pregunta: " ¿Anoche alguien pudo tomar cita para Miranda (BARUTA)? #Apostilla".

La la la la la @porquetantoDios destaca: "#Apostilla, toda la noche sin luz en la zona donde vivo (Maracay)... Triste cuando te preparas con todos los tips para tomar tu cita y zasss.. Adiós luz que te apagaste. Hasta las 6:40 a.m.".

IG: ericurbina777 @ericurbina responde: "#Apostilla Hoy veo muchos usuarios con los ánimos caídos por qué no lograron la cita anoche. Hace un mes estaba igual que muchos; frustrado y arrecho pero no dejé de insistir hasta que logré mi cita y apoye a otros a conseguirla. #Insistir".

Luís García @LuisGarcia24 subraya: "#Apostilla en la madrugada estaba agarrando una cita. Después de tanto pelear con la pagina me mostro el link de cita/cita registrada pero con la pagina sin cargar correctamente. El destalle es que no me ha llegado la cita al correo".