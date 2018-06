@Dayanakrays No queremos cajas, queremos sueldos justos

Cansados de la espera que se les tome en cuenta por sus demandas en cuanto a mejoras salariales, los profesionales de la enfermería de los principales centros de atención a la salud y hospitales de Venezuela, decidieron paralizar sus actividades desde este lunes 25 de junio, como medida de protesta ante los bajos salarios y deficientes condiciones laborales.

Los manifestantes del sector salud, del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), en Caracas, expresaron que su salario quincenal es de apenas Bs. 1.200.000.

En vista de esta degradación salarial, el Colegio de Enfermeras de Caracas, llamó a un "paro presencial" a los practicantes de esta área de la salud para exigir un aumento salarial y la dotación de materiales y medicinas en los hospitales en medio de la grave crisis económica que afecta al país.

Hasta los momentos el Ministro de salud no ha emitido ninguna opinión al respecto, leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa en relación a este tema gremial y de salud.

Nuestro seguidor, Efrain Naranjo @EfrainNaranjo1 redacta: "¡Toda Venezuela en paro absoluto!".

El experto en redes sociales, Luis Carlos Díaz @LuisCarlos expresa: "El salario mensual de una enfermera con 32 años de experiencia es de 1.200.000 bolívares. 1 dólar, un solo dólar enviado a Venezuela como remesa en el sistema oficial, costaba el viernes 2.200.000 bolívares. Las enfermeras venezolanas ganan 0,018 dólares al día".

La comunicadora social, Dayana Krays @Dayanakrays dice: "No queremos cajas, queremos sueldos justos": Enfermeras del Hospital Clínico Universitario de Caracas se unieron al paro del gremio".

El líder del partido político Causa R, Andrés Velásquez @AndresVelasqz destaca: "Los profesores universitarios y las enfermeras de todo el país convocan a paro nacional. Los salarios de hambre ya no se aguantan. El hambre acorrala a los trabajadores. El infierno inflacionario no se soporta más Vzla. no se rinde".

El director de @Visor360Consult, Nicmer Evans @NicmerEvans manifiesta: "Profesores universitarios y enfermeras de todo el país convocan a paro nacional de sus sectores desde el 25 de junio... Esto es apenas el inicio, porque Venezuela unida no se rinde".

Por su parte, José Gascón Márquez @gasconmarquez dice: "Apoyo el Paro del lunes de enfermeras y profesores universitarios, no me vengan con vainas como que el país ya está paralizado. La Universidad sigue atendiendo a los jóvenes y produciendo conocimiento por el esfuerzo de sus trabajadores que están en peor situación que los esclavos".

El usuario, Tomas Bastante @TomasBastante opina: "En este país solo los enfermeros tienen dignidad por su trabajo #ParoEnfermeras".

La señora, Gregoria Díaz @churuguara escribe: "#Enfermeras de #Aragua inician paro general indefinido. Sólo van a atender las estrictas emergencias. Un sueldo de 500 mil bs no les alcanza ni para pagar paisajes y Corposalud mantiene acoso laboral".

Nuestra seguidora, Blanca De Palencia @blancajdepalen1 argumenta: "Tienen razon mis queridas colegas hasta cuando tanto aguante".

La accionista humanitaria independiente, susana raffalli A. @susanaraffalli califica: "Mi respeto frente al hambre que gritan las enfermeras en cada declaración. Sigan adelante, les respaldamos. #ParoEnfermeras".

Para cerrar, Ana Karina García @anak14 subraya: "Hoy las enfermeras, profesor universitarios y trabajadores de Corpoelec se fueron a paro. Nadie puede seguir sobreviviendo con menos de $1 al mes".