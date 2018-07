@corolgonzalez: Nuestros niños mueren desnutridos en un país petrolero

El día sábado 7 de junio en el Hospital Uyapar de la ciudad de Puerto Ordaz Edo. Bolívar, aproximadamente a las 5:00am ha muerto otro recién nacido por desnutrición, esta vez fue una niña huérfana de un mes de nacida llamada Marianyelis Tapia.

Según el activista de La Causa R, Jesús M. Hernández, a la bebe le daban agua de harina pan porque no tenían nada que darle, eso le provocó obstrucción intestinal. Había que operarla pero en el Hospital Uyapar no hay especialista.

En dicha clínica de Puerto Ordaz también hay otra recién nacida llamada, Yaxelis Caraballo, tiene 3 meses, y está desnutrida, además que tiene una alergia en la piel. Aun sigue con vida y necesita la ayuda de vitaminas, ácido fólico, pañales, leche de bebe y exámenes. (Para quien desee ayudar a esta pequeña bebe pueden comunicarse a través del 0414-889.14.91).

Las malas noticias no se detienen en el país, Tres bebés fallecieron durante la primera semana del mes de julio en el Hospital de Niños de Veritas en Maracaibo, estado Zulia, por desnutrición. Al menos diez niños fallecieron en la última semana del mes de junio en el centro de salud por la misma razón, un promedio de dos niños diarios, según el citado medio. Así lo reseña el portal de noticias Univisión.

Como dato a tomar en cuenta, Runrun.es ha llevado un registro con las muertes de niños por causa de la desnutrición en Venezuela. En total, 169 decesos de infantes por hambre se han documentado hasta la fecha de esta publicación (28 de junio). De ellos, 71 pequeños fallecieron durante 2017, cifra que es inferior a los 98 que han muerto en lo que va de 2018.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Electricista, Jesús M. Hernández @JesusMHD redacta: “Toda muerte de un niño me duele porque no lo considero justo desde ningún punto de vista, pero hay casos que te derrumban, que te quiebran, que te destrozan, así me siento. Aun mas, sabiendo que mientras Marianyelis no tenía nada que comer, hay miserables en el poder”.

La usuaria, Nancy Hollensteiner @f57183759770416 señala: “Dios que desgracia, hasta cuando nuestros inocentes niños mueren por culpa de estos gobernantes. Esto tiene que parar ya”.

Nuestra seguidora, EVF @EVargasF expresa: “Dios, dale el descanso eterno y llévala a tu corte celestial de ángeles y arcángeles, es muy difícil aceptar tus designios”.

La tuitera, karol @corolgonzalez informa: “¿Hasta cuando nuestros niños mueren desnutridos en un País Petrolero?”.

Nuestra seguidora, Jacinta @jacintanurse comunica: “Dios mío ¿Hasta cuando se mueren niños de mengua?”.

La usuaria, Grety Tortosa @latorto comenta: “ojalá la bebé hubiera tenido una oportunidad de haber caído en un hogar o en una institución que la hubiera ayudado. ¿Hasta cuándo tanta miseria? otra víctima más del gobierno”.

La cuenta, ACR @tititinas escribe: “No podemos seguir permitiendo la muerte de todos estos niños”.