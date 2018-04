@CiudadanosResT: #VzlaSinAgua ¿Hasta cuándo secos? ¡Agua que me quemo!

Las constantes fallas en el suministro de agua en gran parte de todo el territorio nacional, son consecuencia de una clara negligencia e improvisación del Gobierno en el manejo de los servicios públicos.

Ya no son cortes programados en los asuetos de carnaval y de semana santa, ahora la dramática situación que atraviesan los venezolanos por la falta del vital líquido en cualquier momento es realmente desesperante.

Las pésimas condiciones del servicio de agua ocasionan que en un 60% lleguen con un color y un olor nauseabundos, usuarios del servicio han llegado a denunciar que hasta caracoles y gusanos les han salido por las tuberías, y todo esto es por la falta de mantenimiento de las autoridades gubernamentales que manejan de la Hidrológica.

Los usuarios de @ReoporteYa posicionaron en la red de Twitter la etiqueta #VzlaSinAgua, leamos los comentarios más destacados.

El preso político, Lorent Saleh @lorent_saleh escribe: "Una #GuayanaSinAgua es una Guayana condenada a morir, es una Guayana antihumana. -El agua es Vida. El agua es Salud. El agua es desarrollo y progreso. El agua es un Derecho Humano. #VzlaSinAgua".

Asimismo, Rafael Ramírez Colina @RafaelRamirezC destaca: "Venezuela no sólo está sin agua, tampoco hay comida, ni medicinas, no hay seguridad, apagones eléctricos todos los días, no recogen la basura, tampoco hay gas doméstico. Venezuela sufriendo la peor crisis de la historia gracias a la corrupción de @NicolasMaduro. #VzlaSinAgua".

Entre tanto, Ciudadanos Resteados @CiudadanosResT subraya: "#VzlaSinAgua #CaraboboSinAgua ¿Hasta cuándo @rafaellacava10 secos? ¡Agua que me quemo! Clama este ciudadano ante la indolencia de HidroFalla".

Por su parte, Carlos Rodríguez @Carlos_Dice_ La crisis de servicios públicos es desesperante en todo el territorio! Nunca hay una respuesta oportuna y coherente por parte del estado venezolano... Pura corrupción e ineficiencia! #VzlaSinAgua

Luís @Ljda_03 Venezuela cuenta con unas de las principales reserva de agua dulce del mundo, Puerto Ordaz tiene a sus alrededores los 2 ríos más importante de Venezuela y ya llevamos 5 días con el servicio de agua potable suspendidos #VzlaSinAgua #VzlaWithoutWater #Guayana

Gustavo Pineda @GustavPin expresa: "Si el agua es Vida, el gobierno encontró otra forma de dañar la vida del venezolano. Sin agua no hay vida. #VzlaSinAgua".

Al cierre, Luis @Ljda_03 asegura: "Es inhumano privar a los ciudadanos del servicio de agua, este régimen se ha encargado de destruir todos los servicios públicos #VzlaSinAgua".