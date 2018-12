@chomibur: "Le pido al #NiñoJesús: Una Venezuela Nueva"

En Venezuela la Navidad es época de compartir en familia, dar a los más necesitados y hacer peticiones al Niño Jesús. Ya es una costumbre que Los habitantes de este país se reúnan los 24 de diciembre para estar en juntos y compartir lo poco o mucho que puedan tener, además de para pedir salud, paz, progreso y unión.

Sin embargo, lamentablemente desde hace un tiempo a esta parte, esas costumbres decembrinas no se han podido realizar, debido a la crisis económica, política y social por la cual atraviesan el pueblo venezolano, solo la élite de gobierno disfruta de un alto nivel de vida, mientras el pueblo espera las migajas.

Lo ideal es recuperar al país, y que los venezolanos se puedan dar un abrazo independientemente de la tendencia política que se tenga. En Venezuela siempre hubo espacio para todos. Somos hermanos, hijos de esta patria. Hay que recuperar lo que siempre se tuvo.

Leamos los comentarios de los usuarios de @ReporteYa quienes respondieron a la pregunta de: ¿Qué le pedirá usted al niño Dios para estas navidades?

Daisy Rivas @RivasDaisy expresa: "#NiñoJesús: De verdad que el régimen completo se vaya del país, que los militares recuperen el país, que Almalgro recupere al país, que los venezolanos pidan Libertad para poder comer pernil en paz".

Jefferson Civira @JeffCivira dice: "#NiñoJesús: Salir de esta pesadilla".

Daisy Rivas @RivasDaisy pide: "#NiñoJesús: De verdad que el gobierno completo se vaya del país, que los militares recuperen a Venezuela, que Almalgro recupere al país, que los venezolanos pidan Libertad para poder comer pernil en paz".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656 asegura: "Paz, armonía y el regreso de mis familiares a una Venezuela libre y prospera para todos".

Oleg A. kostko @ok_2911 redacta: "#NiñoJesús: Una Venezuela que en 2019 y todos los años que estén por venir sea libre del chavismo socialista, y todos sus acólitos y demás asociados".

María Luisa Rodríguez @MariaLR_R comenta: "#NiñoJesús: Trabajo para mi hijo, quedó desempleado y en este caos que vivimos es trágico".

Antonio Romero @romeromolero pregunta: "#NiñoJesús: Yo le tengo una pregunta. ¿Por qué me quito a mi hijo? ¿Por qué no tengo justicia? ¿Por qué he padecido la maldad?"

Magaly Martínez @magalydelr subraya: "#NiñoJesús: Que a los venezolanos que apoyan a Maduro, les quite la venda que tienen en los ojos y se sumen a los ciudadanos que luchan por la Justicia y la Libertad de nuestra patria

Soy Venezolana @chomibur escribe: "Le pido al #NiñoJesús: Una Venezuela Nueva".