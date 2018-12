@Castle1001: “Ahora nadie vota, pero Maduro saca más votos que Chávez”

A escasos días de celebrarse las elecciones municipales, poco ha sido el ánimo en los venezolanos para asistir a estos eventos por motivo de los últimos resultados electorales. A pesar de todas las desventajas y los procesos sospechosos que ha dejado entramado el Gobierno comunista venezolano, se le hace un llamado a la ciudadanía para que asistan a votar y hacer valer el ejercicio democrático tan aporreado hoy en día.

Podemos observar en las redes sociales como única ventana libre en relación a la libertad de expresión dentro de Venezuela, que los usuarios tienen opiniones encontradas. Algunos pocos apoyan en ejercer el voto pero la gran mayoría de ciudadanos están en contra del proceso electoral.

Peor aún, el gobierno socialista ha dejado mucho que pensar por los recientes acontecimientos ocurridos en las elecciones de la Universidad de Carabobo, donde el candidato opositor, Marlon Díaz, ganó democrática y legítimamente dichos comicios pero a última hora una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin ninguna competencia para impugnar unas elecciones estudiantiles, desconoció dicha victoria y dio como ganadora a la candidata oficialista, Jessica Bello.

¿Cómo promover tan siquiera en volver a ganar la confianza del ciudadano venezolano en el voto con sucesos violentos y arbitrarios como los ocurridos en la Universidad de Carabobo? Así el gobierno revolucionario intente darle legitimidad a los comicios con sus invitados internacionales, el venezolano ya no se deja manipular tan fácil.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El usuario, Tarotista José Iglesias @Ji_Predicciones redacta: “Díganle al CNE que por más mensajes de texto que me envíen no voy a verificar si soy miembro de mesa y mucho menos participar en la pantomima electoral”.

La cuenta, Lilian Graterol @Liletica señala: “Yo voy a votar. Marché, protesté, caminé, lloré, me lanzaron bombas cuando sólo marché pacíficamente. Acerté, perdí, me equivoqué, volví a votar, no voté. Ahora una vez más votaré”.

El TSU en Turismo, Pierina Estrada @mpierina expresa: “el actual Alcalde chavista del Municipio Sucre está desaparecido. Brilla por su ausencia #JoséVicenteRangelÁvalos calles llenas de huecos, semáforos dañados, calles sin iluminación ¿Elegir Concejales? sean del bando que sean no sirven”.

La usuaria, Adriana Moran @NuevaTec47 comunica: “Los que vamos a ir a votar el 9D lo haremos a pesar de las puertas cerradas de nuestros vecinos, de las calles semivacías, del ominoso silencio de dirigentes políticos, de la burla de muchos en Twitter. Pero sobre todo, iremos a votar conscientes de que NM celebra por adelantado”.

Nuestro seguidor, Alfredo Hernández @aehs1612 comenta: “Si, votemos; El TSJ, el CNE y la ANC se encargaran de cuidar y hacer respetar el voto. Igual que en la UC”.

El tuitero, Gianluca Cocconcelli C. @GianlucaCoccon1 escribe: “Te digo que en mi familia y amigos van a votar como no pasó en la mayoría el 20/5”.

El usuario, Francisco Cabello @fkvyo argumenta: “Un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice”.

Nuestro seguidor, Rafael Rodríguez @raferod52 indica: “Bueno se respeta la decisión de cada quien, mi Papa, y mis Abuelos que murieron hace como 30 años me dijeron que van a votar por que todavía están inscritos”.

La cuenta, Castle @Castle1001 opina: “El milagro de las elecciones actuales es que hace unos 8 a 10 años todo el mundo andaba “activado” con lo de las elecciones, todos hablaban y estaban dispuestos a votar (los de ambos bandos), las calles full colas ese día; ahora nadie vota pero Maduro saca más votos que Chávez”.