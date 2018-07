@Carolpg12: #CaracasQuiereAgua, electricidad, transporte, comida, etc...

Ya son más de 4 meses en los cuales el Gobierno Nacional e Hidrocapital tienen sometidos a los venezolanos a la falta del suministro de agua. La empresa encargada de abastecer a los ciudadanos del vital líquido, mantiene en una total sequia a los venezolanos, y no son capaces de aceptar que, por su negligencia e impericia, además de falta de planificación y mantenimientos los habitantes de esta otrora "Tierra de gracia", ya tienen complejo de camellos.

Hidrocapital inventa excusas para evadir su responsabilidad que van desde el saboteo, hasta razones climáticas. Sólo se limitan a escribir a través de las redes sociales que las medidas de de suspensión del servicio de agua obedece a la recuperación de los niveles del embalse La Mariposa que abastece Caracas y los Altos Mirandinos.

Hidrocapital detalló en su Twitter que “las medidas contemplan el cierre de las compuertas del embalse, cuyos niveles se han visto afectados por el impacto de la época seca y el retraso de las precipitaciones en el estado Miranda, específicamente en la cabecera de los ríos Lagartijo, Quebrada Seca y el río Tuy, cuyas aguas son captadas y bombeadas a través del Sistema Tuy I de La Mariposa”.

Sin embargo, la nueva excusa fue que a raíz de las fuertes lluvias ocurridas este fin de semana, se presentaron fallas eléctricas que ocasionaron el no suministro del agua.

Leamos lo que opinan los seguidores de @ReporteYa

El diputado, Tomás Guanipa @TomasGuanipa expresa: "Los caraqueños tienen que salir a recoger agua de la lluvia porque a sus casas nunca les llega, es increíble cómo los responsables de esta situación no le dan la cara al pueblo #CaracasQuiereAgua".

Mientras que, Jesús Armas @jesusarmasccs redacta: "#CaracasQuiereAgua todos sabemos en nuestra ciudad que no es la sequía tampoco, hay agua en Aragua a y en Camatagua, pero la mitad de las líneas de bombeo del sistema Tuy están in operativas por falta de mantenimiento". Por su parte, Alfredo Portales @AlfredoPortale5 dice: "La falta del agua potable nos ha hecho vulnerables a enfermedades y la higiene varios días sin agua en edificios donde la tercera edad con bastón, silla de rueda y andadera cargan agua en calle Monte Elena auxilio Hidrocapital #CaracasQuiereAgua".

Asimismo, Rosa @_victoria28 asegura: "Basta de tanta ineficiencia por parte de @HIDROCAPITALca y sus autoridades. ¡La Pastora quiere agua! ¡Es nuestro derecho! ¡No somos camellos!".

Mientras que, Zannyth Malavé @zannythm dice: "#CaracasQuiereAgua ya no es racionamiento, es crueldad, más de 8 días sin agua, llega de madrugada sin presión y por pocas horas. ¡Esto no es normal. no te acostumbres!".

De igual forma, Betty Someso @BettySomeso expresa: "Hoy visite a mi tía en Pte Hierro.. más de una semana sin agua.. ¿Cómo se atienden a los adultos mayores enfermos? ¿Cómo se les cocina, se asean o se lava su ropa? #CaracasQuiereAgua".

Al cierre, Carolina Perdomo @Carolpg12 destaca: "#CaracasQuiereAgua, electricidad, transporte, comida, medicinas, efectivo, repuestos".