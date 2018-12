@Carolinadevilas: “¡Las perreras de la muerte!”

Las denominadas “Perreras” han cobrado otra víctima que lamentar, estos vehículos no aptos para el transporte público ocasionó la muerte de un niño de dos años en el Estado Guárico, quien junto a su padre cayeron al pavimento causando graves fracturas al infante.

El infante duró aproximadamente 48 horas en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, en terapia intensiva, antes de fallecer por los golpes recibidos. Tal parece que la familia se montó en la plataforma del camión que no llevaba barandas y llevaban más de 5 minutos de carretera, iban pasando por una curva y fue en ese momento cuando el bebé y el papá cayeron al pavimento.

El hombre se golpeó en el pómulo y nariz, mientras que el niño cayó a unos metros más lejos presentando fracturas en brazos y piernas, además con el pavimento se quemó la piel. El infante era el menor de tres hermanos y deja a toda su familia desconsolada. Vecinos de la comunidad contaron que a diario se tienen que trasladar en colas porque en Guarico las unidades de transporte público no sirven.

Cabe destacar según el ingeniero y director del Comité de Usuarios de Transporte Público, Luis Alberto Salazar, que hasta el mes de julio del presente año se han contabilizado 34 fallecidos y más de 250 heridos por el uso de las denominadas “perreras”, en las que actualmente suelen trasladarse los ciudadanos debido a la ausencia de las unidades de transporte público.

El director del Comité de Usuarios aseguró que el gobierno no se ha responsabilizado al respecto y que una consecuencia de la problemática podría ser la paralización del país. Además, Salazar alegó que en el sector transporte no deberían existir este tipo de fallas debido a los convenidos que el estado sostiene con China y Rusia para proveer repuestos a las unidades.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

Nuestra seguidora, María Alejandra #FLV @venezuelasos86 redacta: “La desidia del desgobierno que impera en Venezuela sigue causando muertes de diferentes formas por todos lados”.

La cuenta, Arturo Tinoco @arturogonzale24 señala: “Es lamentable que suceda ese tipo de cosas, evitables, si existiera un estado que no permitiera ese tipo de vehículos para el transporte de personas”.

El usuario, Román Reveitte @RomanRvtte expresa: “¡Víctimas de la revolución!”

La cuenta, Venezuela Libre @Cotufa55 comunica: “¿Cuantos más deben morir en éstas nefastas circunstancias? No seamos irresponsables, no usemos esas perreras. Eso no es medio de transporte”.

El Escritor, Leonardo Padrón @Leonardo_Padron comenta: “Otra persona que muere, esta vez un niño, al caer de las llamadas “perreras”. Otra dolorosa muerte que se le debe adjudicar al gobierno por haber empobrecido a Venezuela hasta límites delirantes”.

El usuario, Alejandro O'Daly @aodaly indica: “Y en Venezuela la gente se transporta en “perreras”. ¿Qué hicimos para merecer este castigo del socialismo del siglo 21?”

La usuaria, Yola Puerta @Yolanparrapuert opina: “camarada, me encantaría andar en avión así y buenas camionetas, pero estoy en el pueblo, en perreras y a pie”.

Nuestra seguidora, Carolina @Carolinadevilas escribe: “¡Las perreras de la muerte!”