@carlosi_suarez: "¿Quién entendió los nuncios económicos?

Este lunes 13 de agosto y desde el palacio de Miraflores el presidente de la República Nicolás Maduro informó sobre los nuevos anuncios enmarcados en el Plan de Recuperación Económica que, según él, iniciará el próximo lunes 20 de agosto con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario.

El mandatario dijo que la reconversión monetaria tiene como eje central la criptomoneda el Petro. Maduro expresó que a partir del lunes20 de agosto, existirán dos unidades contables en Venezuela: el Bolívar Soberano y el Petro, las cuales funcionaran en un sistema de anclaje que regirá todo el sistema económico nacional.

Por otra parte, dio a conocer que tanto el salario como el sistema de precios de bienes y servicios a escala nacional, “estarán anclados” a la criptomoneda venezolana, esto significa que la oferta en circulación del Bolívar Soberano está sujeta a la cantidad de Petros disponibles.

Asimismo el Banco Central de Venezuela (BCV), será el encargado de publicar constantemente la cifra oficial del funcionamiento y anclaje de ambas monedas.

Una vez más, Maduro aseguró que quien no tenga el carnet de la patria pagará la gasolina a precios internacionales, ahora eso es inviable, pues nadie tendrá esa cantidad de dinero para poder acceder al combustible.

Tras los anuncios del Pdte. Maduro, los economistas insisten en que la criptomoneda el Petro no existe, que no está reconocida por ningún mercado internacional, y que hasta lo momentos no se conoce de nadie que haya realizado transacciones con ese instrumento.

Leamos lo que opinan nuestros seguidores.

El economista y diputado de la Asamblea Nacional José Guerra @JoseAGuerra destaca: "Este sistema de moneda dual, Petro y Bolívar Soberano es muy parecido al modelo cubano con el peso y el peso convertible. ¡Un poquito de imaginación por favor!".

Marianne Díaz Hernández @mariannedh diserta: "Lo del Petro ya es una cosa muy loca. Es como que yo amasara unas monedas de plastilina y pretenda salir a pagar la luz y el supermercado con ellas y que me las acepten".

El economista, Luis Oliveros @luisoliveros13 comenta: "Gasolina a precio internacional. ¿A qué tasa de cambio? Un litro puede estar costando $1. El subsidio directo ¿Contemplará cuantos litros por persona? Olvídense, habrá racionamiento. Maduro pone una fe infinita en el Petro".

Blanca Vera Azaf @bevavera menciona: " Imposible que un venezolano pueda pagar la gasolina al precio del mercado internacional. Repito, imposible. ¿Qué busca el gobierno?".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656 expresa: "Lo que más asusta de todo esto es que Maduro dijo: "Yo mismo preparé este plan de recuperación económica". ¡Ya se entiende porque inicia con un día no laborable!".

CarlosMiguelAlvarez @alv_car informa: "Les dejo esto de nuevo, para que Maduro logre una reforma económica exitosa necesita financiamiento, credibilidad y confianza en las instituciones (BCV). Ninguna de las 3 las tiene, la crisis continúa".

El expresidente de PDVSA y autodefinido como Militante Revolucionario, Chavista y Bolivariano. Rafael Ramírez @RRamirezVE se pregunta: "¿Por qué el venezolano, dueño del petróleo, tiene que pagar el precio internacional de los combustibles, como si viviera en un país no petrolero?"

Ginette González @ginettegm asegura: "Solo les digo algo bachaquear gasolina no es lo mismo que comida y medicinas. Es peligroso".

al cierre, Carlos Iván Suárez @carlosi_suarez sentencia: "¿Quién entendió los nuncios económicos?