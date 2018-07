@CarinesMoncada: Mexico: Nadie aprende por cabeza ajena...

Sin ninguna sorpresa y en su tercer intento por la carrera presidencial de México, el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el 53% de los votos, seguido del aspirante del PAN, Ricardo Anaya, con 22%, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral de México (INE).

El gran vencido en esta contienda electoral fue el oficialista José Antonio Meade del PRI (16%) que contabilizó el voto castigo contra el presidente Peña Nieto.

Al ofrecer sus primeras palabras tras conocerse los resultados, López Obrador dijo: "Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para atravesar este proceso de cambio verdadero. ¡No les voy a fallar!". sentención.

Para nadie es un secreto la afinidad que profesa, el ahora recién electo presidente de México López Obrador, con Los ex presidentes fallecidos, Hugo Chávez de Venezuela y el dictador Cubano Fidel Castro.

Muchas fueron las advertencias que desde diversos sectores se les hizo a los mexicanos para que se vieran reflejados en lo que hoy es Venezuela. Sin embargo, el pueblo decidió en las urnas la opción que representa López Obrador. Esperemos por el bien de ese país hermano que el nefasto modelo Cubano-Venezolano, no se estale en esa nación.

Leamos los comentarios que desde distintas ópticas hicieron los seguidores de @ReporteYa

Mónica Corrales @monicacorrales comenta: "Aquí, contando el tiempo en el que López Obrador pronunciará las palabras: "Constituyente y reelección indefinida"...en 3...2...1.".

Por su parte, Alexis Coronel Roche @ajcoronelroche destaca: "Y @lopezobrador_ se lo lleva todo... Funciono la economía del voto producto de la arrechera de la gente, el mismo escenario de la #Venezuela de 1998 la misma que @chavezcandanga y @Nicolas_Maduro llevaron a la ruina".

El escritor venezolano, Héctor Manrique @manriquehector redacta: " A los mexicanos les deseo lo mejor, y lo mejor por experiencia propia es que el gobierno que hoy han elegido, no se parezca en nada a los gobiernos de Chávez y de Maduro".

Nuestro seguidor, Pedro A. Urruchurtu @Urruchurtu comparte: "Sobre México, no diré mucho. Defensa de instituciones y derrota del populismo dependerán de lo que la clase política y la sociedad estén dispuestas a hacer. Por lo pronto, se percibe esa sensación de repetición de la película que en Venezuela empezó hace 20 años. Mucha suerte".

El comunicador social, Alejandro Armas @AAAD25 escribe:"Amigos mexicanos, si AMLO resulta no ser similar a cierto personaje, en su momento será reconocido públicamente (al menos por parte de este servidor). Pero ahora, no nos pidan que nos libremos de suspicacias".

La periodista venezolana radicada en Colombia, Idania Chirinos @IdaniaChirinos responde: "México lindo y querido, ojalá y nos equivoquemos y el futuro sea diferente al que muchos imaginamos".

Mientras que, Alicia De La Rosa @aliciadelarosa indica: "Los países tiene que vivir sus propias experiencias. López Obrador no es Chávez ni Maduro, pero como se le parece. Espero que el pueblo mexicano no se equivoque, porque las equivocaciones se pagan muy caro y el ejemplo lo tenemos en las narices con Venezuela".

Carines Moncada @CarinesMoncada: "Mexico: Otro ejemplo más de como nadie aprende por cabeza ajena". #VenezuelaParte2

Asimismo, Venezolano en pie @venezolanoenpie destaca: "Ya con López Obrador es presidente de México por los próximos 6 años. Dos cosas son seguras: 1- Maduro gana hoy un importante aliado en la región que le dará un respiro. 2- Trump ganara mañana apoyo para la construcción de su muro y su reelección. Aquí, contando el tiempo en el que López Obrador pronunciará las palabras: ¡Constituyente y reelección indefinida...en 3...2...1.".

Entre tanto, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa @MashiRafael apunta: "Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de nuestro México lindo y querido, con una victoria arrasadora. La Patria Grande está de fiesta. Duro golpe a la restauración conservadora y a los vientos de entreguismo que vivía la región. ¡Mucha suerte AMLO!

Al cierre, el actual Presidente de Rusia Vladimir Putin @KremlinRussia_E recalca: "congratulated Andrés Manuel López Obrador, on his victory in Mexico’s presidential election".