@calder_ncarla: No tienen perdón, son cómplices de la destrucción del país

El nuevo personaje que ha causado revuelo siendo tendencia en las redes sociales por varios días se llama: Christian Tyrone Zerpa, Ex magistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien decidió huir junto a su esposa e hija hacia los Estados Unidos desertando de su cargo para colaborar con la justicia norteamericana y así apoyar las medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Entre las declaraciones más relevantes confesadas por Zerpa desde Norteamérica están:

Desde el Palacio de Miraflores dictan las sentencias del Poder Judicial.

No hay independencia de poderes y por lo tanto el TSJ es un apéndice del Ejecutivo.

Directamente se cita a los magistrados a Miraflores, principalmente a los presidentes de salas, para luego tomar las decisiones en los casos más relevantes.

El problema en Venezuela es que no hay elecciones que garanticen la libre competitividad y que hay un ventajismo evidente a favor del Gobierno.

Recibí una llamada de Cilia Flores y me dijo que por instrucciones de Nicolás Maduro debía postularme a magistrado del TSJ.

Señala que los orígenes de Maduro no están claros.

José Gregorio Correa (PJ), él está en la nómina de Gorrín y ha impulsado acercamientos entre Gorrín con otros sectores de la oposición como Acción Democrática (AD).

Otro diputado que ha sido beneficiado constantemente es Timoteo Zambrano (Cambiemos), ya eso es público y notorio y Edgar Zambrano (AD).

Hay una vieja amistad entre Henri Falcón con algunos dirigentes del PSUV y con el propio Nicolás Maduro, Falcón entonces se articula para darle legitimidad a Maduro.

Maikel Moreno, llegó a su cargo debido a su relación con el empresario Raúl Gorrín.

Gorrín tiene mucha influencia sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores porque es su socio y sabe donde está guardado el dinero que se han robado del erario público.

“Vi como el Embajador de Cuba daba instrucciones a Maduro”.

Es sumamente curioso que el también ex director del Sebin, Gustavo González López, fuera designado como Consejero de Seguridad e Inteligencia del Despacho de la República, justo un día después de que Christian Zerpa solicitará una fe de vida durante una rueda de prensa el día martes.

El Ex magistrado es uno de los pocos funcionarios revolucionarios que han desertado del gobierno comunista venezolano, entre ellos los más famosos, la Ex Fiscal Luisa Ortega Diaz, el Ex director del Sebin Rodríguez Torres, entre otros.

¿Es positivo que miembros y/o colaboradores del gobierno deserten y pidan refugio en EEUU, en donde tendrán que colaborar con la justicia y someterse a ella?

