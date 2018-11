@cacu_h: “Exigir mejoras en Venezuela ya es inconstitucional”

El día 21 de noviembre de 1957, se conmemoró la gesta en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez como también la noble y valiente lucha del movimiento estudiantil universitario. En la actualidad, en vez de respetar el derecho a protestar de los estudiantes, se les reprime y se les niega la intención de marchar hacia el Ministerio de Educación Superior para exigir mejoras en el sector universitario.

En la UCV hay por lo menos más de 40% de deserción estudiantil por distintos factores: económicos, transporte, migración, inseguridad dentro de los recintos universitarios, etc. Ni hablar de la cantidad de profesores valiosos que han tenido que irse del país o que han debido abandonar las aulas porque aunque aman dar clases, tienen que comer y mantener una familia.

El problema central ha sido que el gobierno, pese a todo el poder y los recursos que llegó a tener, no ha podido tomar el control político de las universidades. Ellos saben que no ganarían ninguna elección que se realice en estos centros, entre otras cosas porque no tiene al interior de los mismos ningún liderazgo estudiantil ni profesoral.

De igual forma, el día de ayer 21 de noviembre los estudiantes de la UCV pidieron articular la lucha en la calle por un cambio de Gobierno. Anunciarán agenda de protesta nacional y expresaron que a partir de hoy se desarrollarán una cadena de protestas tanto estudiantiles como de gremios y trabajadores públicos en todo el territorio nacional.

Con tales acciones por parte de las autoridades gubernamentales en querer callar a como dé lugar (incluyendo la violencia) la voz de los valientes estudiantes, podemos constatar cómo el gobierno tiene toda la intención en tratar de prohibir cualquier tipo de protesta, a tal punto de querer hacer de ellas un patético recuerdo ante la opinión internacional para así darle a entender al mundo que en Venezuela nadie protesta y que el pueblo está satisfecho.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

Nuestra seguidora, Caroline Heredia @cacu_h redacta: “Exigir mejoras en Venezuela ya es inconstitucional”.

La usuaria, Beatryzgil @beatgil señala: “Solo son estudiantes que siguen apostando por su amado país. Quieren vivir en paz”.

La cuenta, Did MS @dmms0994 expresa: “Fuerza Venezuela ¡Arriba los estudiantes!”

La tuitera, Norma Salazar @NonnaMami comunica: “Adelante muchachos, no sé rindan, Venezuela los necesita”.

El usuario, José Manuel @pepitobarcelona comenta: “Todavía quedan valientes en Venezuela”.

La cuenta, Resistencia_Central @ResistenciaVDLP opina: “Estudiantes son nuestra fuerza y nuestra fe”.

La usuaria, De Jesús Silva @Teresit98058081 escribe: “Es que no respetan ni la autonomía universitaria y Maduro encadenado haciendo como si no pasara nada”.