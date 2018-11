@cabreraimireya1: Está claro, no es que el HUC no puede, es que no quieren

Pretextos y excusas son los nuevos argumentos con los que la directiva del Hospital Universitario de Caracas (HUC), hace uso para rechazar los donativos de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), en donde esta vez destacan que solo aceptarán ayuda de organizaciones pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro Moros.

De esta forma la directiva del HUC, decidió salvar legalmente la integridad de sus líderes con un documento que, paradójicamente, condena a más sufrimiento a los pacientes que habitan el hospital resignados a sobrevivir con los escasos recursos que disponga el centro médico.

En la misiva, puntualizaron que muchos de los insumos ofrecidos “no poseen el registro sanitario indispensable que asegure su idoneidad”. Sin embargo, se rehusaron a recibir la documentación que avala dichos medicamentos. Es de suponer que todo galeno debe haber prestado el Juramento Hipocrático de salvar vidas al costo que sea.

En este sentido, dejaron plasmado el ideal revolucionario que mantiene el Presidente, Nicolás Maduro, al no permitir ayudas internacionales bajo el pretexto de que Venezuela cuenta con las condiciones más óptimas para solventar sus necesidades en los tiempos actuales.

Para conocimiento público, dejamos quienes fueron los que firmaron dicho documento en rechazo a los donativos de la Organización de Médicos Sin Fronteras (MSF): Presidente Director del HUC, el Dr. José Fernando Alvarado López; el subdirector, Dr. Pablo Castillo; el Adjunto Docente, Dr. Domingo Khan; el Adjunto Institucional, el Dr. Oswaldo Velásquez y Dr. Oscar Rodríguez; la médico adjunta Hilda Aponte y el representante del ministerio de Salud, D. Mauricio Rondón.

Para colmo de males, Una trabajadora del Hospital Universitario de Caracas (HUC) denunció que el director del centro de salud, Fernando Alvarado, amenaza y maltrata con un grupo de personas violentas a los pacientes y empleados que denuncian las condiciones del lugar.

Versión del juramento hipocrático de la Convención de Ginebra (1948):

En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad.

Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores.

Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones.

Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí.

Mantendré, en todas las medidas de mi medio, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos.

No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase.

Tendré absoluto respeto por la vida humana.

Aun bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad.

Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El usuario, @eldocbarreto señala: “Aplausos para estas enfermeras y estos médicos que abiertamente desafían a las "autoridades" de HUC que se negaron a recibir ayuda humanitaria de MSF”.

La cuenta, Francisco Jiménez @manoquinto69 redacta: “Necesidad obliga es un adagio popular, si alguien generosamente alivia tu carencia se recibe agradecido”.

El dirigente, Ismael García @ismaelprogreso expresa: “Denuncian que directiva del HUC amenaza con armas a empleados que protestan: así funciona el gobierno: degradación Tota2.

La usuaria, cabreraimireya @cabreraimireya1 comunica: “Entonces podríamos pensar que si no es cuestión de recursos entonces es desidia de los responsables de adquirir los medicamentos. A confesión de las partes relevo de pruebas. Está claro, no es que no pueden, es que no quieren”.

La tuitera, Liliana @lilisanch comenta: “Cara de tabla”.

La Médico, Jhohanna Mata @JhohannaMataM indica: “Y lo peor es ver todas esas firmas de personas realmente buenas en su áreas médicas, pero que decidieron arrastrarse y que les pasaran por encima una cuerda de incapaces”.

Nuestra seguidora, Sara Cecilia @Dra_Guaripete escribe: “Pienso en el comunicado de la "directiva" del HUC y recuerdo la banalización del mal. Cuando les toque enfrentar su responsabilidad, nada los eximirá, ni siquiera "yo estaba cumpliendo órdenes". Deberán responder cuando la patria lo exija y lo demande. Espero que sepan eso”.

El Diputado, José Manuel Olivares @joseolivaresm argumenta: “El comunicado de la directiva del HUC es la mayor demostración de lo poco que le importa al gobierno la vida de los venezolanos. No les importa que nadie se muera, solo les interesa mantener su cuota de poder”.