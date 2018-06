@BlancaR_Vzla: "#CestaDeHambre el dinero no alcanza....

La escasez, el desabastecimiento de alimentos, medicinas, bienes y servicios, el alto costo de la vida, causado por la inflación que hoy sufren los venezolanos es insoportable, la gente ya no sabe cómo ingeniárselas para paliar tan dramática situación económica y social, que tiene sumidos en la miseria a los pobladores de este país petrolero.

La situación se ha hecho insostenible para el pueblo que está pasando hambre, porque sus sueldos no les permiten cubrir la canasta básica familiar, que aumentó en marzo a 75.446.014,83 bolívares, por lo que se necesitan 58 salarios mínimos para poder adquirir la totalidad de los productos que la integran, según lo señaló el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas - FVM).

Definitivamente los venezolanos se han convertido en magos y malabaristas, para poder tratar de medio resolver sus necesidades básicas porque ahora se paga más y se llevan menos productos o el dinero no alcanza para nada.

Leamos lo que opinan los seguidores de @ReporteYa sobre esta grave situación, quienes posicionaron la etiqueta: #CestaDeHambre

El Director del Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM: CENDAS Oscar Meza @oscarmezal indica: "Se requieren dos salarios mínimos para comprar un kilo de carne y un cartón de huevos. Yo estoy estimando que la canasta de mayo debe estar alrededor de los 200 millones de bolívares. #CestaDeHambre".

El sociólogo Amalio Belmonte@AmalioBelmonte expersa: "Hay estudiantes que optan por sobrevivir y no seguir estudiando. #CestaDeHambre".

Yusleiny Aristiguieta @Loisinet comenta: "#CestaDeHambre Y los que no recibimos remesas nos morimos aceleradamente y literalmente de hambre! Siempre he luchado y salí adelante producto de mi esfuerzo, recibir remesas es otra forma de ser el recostado de alguien. Las remesas son la causa de que el país no despierte".

Celia Herrera @celiaherrera destaca: "#CestaDeHambre es la de los educadores. En las universidades los trabajadores parecen zoombies. La delgadez es el signo del hambre. Trabajadores más humildes pasean buscando en la basura dentro del mismo recinto universitario".

Arturo Salazar @Alfa_Bootis informa: "Me he acostumbrado a mentir en casa, al llegar en la tarde, digo que comí algo en la calle, en inútil intento de estirar mi magra despensa. Mi aspecto físico ya me desmiente. #CestaDeHambre".

Blanca Rodríguez @BlancaR_Vzla subraya: "#CestaDeHambre el dinero mensual no alcanza para comprar ni la cesta donde van los alimentos, nos arrinconaron a tal punto que no hace falta una guerra ni bombas matar a la gente. Ya nadie come".

Ed_mundos @ed_mundos manifiesta: "La #CestaDeHambre no solo se refleja en Mercados y Supermercados muchos se resolvían con ferias y buhoneros de verduras y frutas están desapareciendo por emigración de vendedores y falta de efectivo, 1 plátano 100 mil, y antes 5 por 50 mil, Fin de Mundo en la Venezuela Hambrienta".