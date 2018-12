@BiagioPilieri: "Por Ahora" El Nacional impreso sale de circulación...

Para nadie es un secreto que durante 75 años el diario El Nacional, siempre ha sido una ventana para la libertad de expresión, donde tenían cabida todas y cada una de las diversas opiniones del acontecer nacional e internacional. El periódico se dio el lujo de contar con las mejores plumas durante todos estos años, razón que lo hizo tener una credibilidad irrefutable.

“Han logrado silenciar la radio y la televisión, y han hecho desaparecer a los medios impresos independientes, convirtiéndolos en plataformas web. Nosotros éramos el último periódico nacional que mantenía la edición impresa”. Así, lo señala el presidente y director del periódico, Miguel Henrique Otero, tras dar a conocer que el diario El Nacional, dejará de salir en su edición impresa.

Miguel Henrique Otero, fue enfático al expresar que: "El acoso a los medios independientes completa el perfil de una dictadura ¡pura y dura! en la que no hay división de poderes ni libertad de expresión".

El Nacional siempre fue una piedra en el zapato de todos los gobiernos de turno y de sus funcionarios, porque su objetivo principal siempre fue el de señalar los errores cometidos, además, de denunciar la corrupción y acompañar al pueblo venezolano, por todas estas razones durante los últimos 20 años de su existencia.

El diario soportó estoicamente todos los ataques por parte del fallecido Hugo Chávez, los que realiza el actual presidente de la República Nicolás Maduro y, en los últimos tiempos la arremetida del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, esto, sin olvidar las agresiones a los periodistas y a sus instalaciones del periódico por parte de colectivos.

Miguel Henrique Otero, recordó que: “Nosotros duramos más que los demás porque hubo solidaridad de otros periódicos latinoamericanos para que siguiéramos imprimiendo, pero al final no pudimos resistir”, lamentó Otero.

Sin embargo, y a pesar de esta desgracia que significa que El Nacional deje de circular en su edición impresa "por ahora", el diario se reinventa y sigue adelante en su versión digital para seguir haciendo lo que es su razón de ser, informar, veraz y oportunamente.

Son miles de comentaros que a través de la red Twitter @ReporteYa han hecho nuestros seguidores, leamos apenas una muestra de ellos.

Karla Franceschi C. @LytaF formula: "El Nacional fue mi casa y mi escuela. No solo porque ahí trabajé sino porque mientras me formaba en la UCV era de lectura referencial. Era uno de los tantos periódicos que no faltaba a diario en mi casa mientras crecía".

EDO @edoilustrado escribe: "El Nacional deja de circular por falta de papel. Es un paréntesis. Mientras vuelve la democracia. El buen periodismo seguirá iluminando en la trinchera que sea".

Mari Montes @porlagoma expresa: "Hoy deja de circular El Nacional por falta de papel. Para todos es un día triste, para nuestra historia, para la historia del periodismo venezolano. Quedamos sin una voz, pero volverá, como volverá la libertad".

Miguel H Otero @miguelhotero asegura: "Maduro ahoga a "El Nacional", adiós al último periódico independiente en Venezuela".

Emilio Ayala Fontúrvel @emilioayala57 asegura: "Sin Nación, no hay Nacional".

Juan Antonio González @juanchi62 sentencia: "Mi solidaridad con los compañeros de El Nacional, una escuela para los que estamos ejerciendo el periodismo en tiempos de tiranía. ¡Ya volverán!"

Raylí Luján @RayliLujan dice: "La edición impresa de El Nacional se despide este viernes 14 de diciembre. Dejé buenos amigos allí, los que hoy me hablan llorosos de este nuevo golpe a la libertad de expresión. Nos queda no haber vendido nuestras voces y trabajar cada día para que la verdad sea contada desde cualquier rincón".

Ingrid Ontiveros @onti68 comparte: "Siempre estará presente en mi familia porque con este Diario estuvo presente siempre en mi hogar, ninguno como EL NACIONAL".

Manuel G. Sánchez @ceroembuste acuerda: "El periódico El Nacional deja de imprimirse. No puede sino dolerme esta noticia. Lamentable".

Biagio Pilieri @BiagioPilieri subraya: Después de 75 años y "Por Ahora" sale de circulación su edición impresa. El régimen a través de su control del papel y demás insumos sigue violando Derechos Humanos fundamentales como la Libertad de Información. Nuestra Solidaridad con la familia de El Nacional"‏

Claudia Dacha Nazoa @dachanazoa mantiene: "La desaparición de El Nacional impreso es un duelo profundo".

Jorge Roig Navarro @jorgeroig establece: "Tras 75 años de recoger la historia de este país deja de imprimirse El Nacional, justo en los momentos más tristes y aciagos de nuestra historia . Reconocimiento a todo ese equipo editorial y empresarial".

Pancho Aguilarte Torres @P_aguilarte reconoce: "Un gran Diario, toda la mejor historia de la Venezuela del siglo XX y XXI,no se imprimirá más, ¿Hasta cuándo? hasta que las “casas muertas” regresen a la vida. Venezuela renacerás con EL NACIONAL".

Fernando Delpino @fernandodelpin5 responde: " No tendrán perdón de Dios, RCTV, El Nacional, Centrales azucareros, y miles de empresas iconos de la Venezuela de trabajo, constancia y superación. Y para mayor irrespeto y muestra de un miedo por tanta maldad cometida, unos aviones rusos en una payasada de horas".