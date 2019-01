@berthalq1: “¿En dónde está el aumento?”

En 18.000 Bs.S se estableció el salario mínimo más 1.800 Bs.S en bono de alimentación, quedando el sueldo integral en 19.800 Bs.S, esto equivale a un aumento de 300 %, así lo decretó el Presidente Nicolás Maduro Moros en vivo y directo desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Dichas medidas afectan de forma devastadora a: empresas, comercios, sistema financiero, empleos, salarios y ahorros. Gran parte de estos sectores se encuentran en estado de “shock” al preguntarse ¿Cómo harán para cubrir estos nuevos salarios? El temor a quedarse sin empleos por parte de los trabajadores se junta al miedo por parte del empresario en tener que tomar la lamentable decisión de cerrar sus negocios.

Mencionado aumento salarial es el segundo más alto de la historia de la revolución chavista. En apenas cinco meses, el mandatario nacional ha incrementado el salario en al menos un 1.000%. Seis meses después, Nicolás Maduro vuelve a llevar el salario mínimo a $6.

Venezuela se encuentra en medio de la contracción económica más profunda y la aceleración inflacionaria más rápida de toda la historia latinoamericana. Cuadruplicar el salario no es más que la admisión de que la hiperinflación está fuera de control. Hacerlo sin presentar una estrategia de estabilización macroeconómica no es más que la admisión de que el gobierno no tiene idea de qué hacer al respecto.

Como dato relevante, El salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro representa Bs. 1.800.000.000.000.oo (Un billón ochocientos mil millones de bolívares) antes de las 2 reconversiones, en dólares eran $3.157.000 hoy maquillado en 18.000 Bs.S soberanos que representa apenas $6. El socialismo convirtió $3 millones de dólares en $6 dólares en estos 20 años.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Empresario, Jorge Botti @jbotti1 redacta: “Durante más o menos 10 días, el sueldo de 1.800 tuvo un valor de compra equivalente a $30. Este nuevo sueldo, 10 veces superior (en solo 5 meses), arranca con un valor de $6,50. El fracaso es absoluto”.

El usuario, JorgeLanda @ChavistaGanador informa: “18.000 Bs nuevo sueldo mínimo, pero 7.000 Kilo de Queso, 8.000 Cartón de Huevos, 6.000 Kilo de Cebolla, y así todos los productos de la cesta básica. Si no se frenan los precios, se pierden todo los esfuerzos del Presidente para salir de esta guerra económica”.

El Ex Presidente de FEDENAGAS, CarlosAlbornoz @CarlosOAlbornoz señala: “Por otro lado, el anterior anunció del sueldo a 1800 BsS, tuvo un valor de compra equivalente a 30 Us$, ello duro 10 días aprox. Este nuevo sueldo, 10 veces superior en Bs.S (en solo 5 meses), arranca con un valor de compra de 6,50 Us$. ¿Cuánto durará?”

Nuestra seguidora, Fatima De Lima @fatimadelima14 expresa: “Tal vez para algunos el nuevo aumento salarial es alegría tísica, pero la realidad es que traerá aún más pobreza mas delincuencia mas escasez más sufrimiento. Habrán mas cierres de empresas nadie podrá costear ese sueldo y el dólar agarrará fuerza sin control”.

El Periodista, Víctor Amaya @victoramaya comunica: “No hubo cambio en el gabinete ministerial, no hubo aumento de la gasolina, no hubo anuncios sobre política monetaria (de cantidad de piezas disponibles o cono monetario), solo hubo aumento del salario mínimo. Hubo un eructo”.

Nuestro seguidor, Eugenio G. Martínez @puzkas comenta: “El salario mínimo de 2019 ya es similar al salario mínimo de mediados de 2016. Pronto, muy pronto... se unificarán las cantidades (con cinco ceros menos)”.

La usuaria, Bertha Quintana @berthalq1 escribe: “¿En dónde está el aumento?”