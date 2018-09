@beatriz_lopez24: Necesitamos acción y menos bla, bla ...

Tras el movimiento de tropas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a la frontera con Colombia, que ordenó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, de inmediato hubo un pronunciamiento, por parte del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien se encuentra en la reunión extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas

Pence, explicó que esta acción se enmarca en un “esfuerzo de intimidación” y señaló que EEUU estará de pie con sus aliados. “Noticias informan hoy que el régimen de Maduro movió tropas militares a la frontera de Colombia, obvio esfuerzo de intimidación. Permítanme ser claro: EE.UU. siempre estará junto a nuestros aliados”, dijo el vicepresidente de Estados Unidos.

Por otro lado Pence, anunció en la ONU un nuevo paquete de ayuda de 48 millones de dólares para los países de Latinoamérica que reciben refugiados y migrantes venezolanos, lo que eleva el monto total de asistencia estadounidense a 95 millones de dólares.

Leamos las reacciones de los seguidores de @ReporteYa a las declaraciones del Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence @mike_pence asegura: “Simón Bolívar dijo que los pueblos que aman la libertad, serán libres, así que vamos a trabajar con ustedes, vamos a estar con ustedes, hasta que el pueblo de Venezuela recupere su democracia".

Beatriz López @beatriz_lopez24 dice: “Necesitamos acción y menos bla, bla. Sin darle oxígeno a los tiranos del régimen, más bien asfíxienlos para lograr su salida”.

Solo yo @nadicar indica: “Pues háganlo rápido sin más habladera y no le den recursos económicos a los países que reciben venezolanos verá cómo la migración se volverá indetenible y esos países sin los recursos en $$ tendrán que actuar de otra manera”.

Carlos Vásquez @CarlosVF71 escribe: “A veces me pregunto si no sería buena idea sancionar también a los opositores, de esa manera los comprometen a hacer su trabajo. Es sólo una idea que me pasa fugazmente”.

Vilma Padrón @chepyloca manifiesta: “Primero la libertad y después tendremos la democracia”.

The_left_turnedme_right @gonlozano revela: “Maduro alista tus corotos”.

Mpadron @Malepar manifiesta: “Ya son 20 largos y tortuosos años... ¡Esperemos que no haya ni uno más!”.