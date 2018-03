@BauLiseth: No estoy usando los estacionamiento. Me paro en la calle...

La problemática de la escasez de efectivo tiene de cabeza a los venezolanos, que ya se han visto en la necesidad de limitarse a la hora de adquirir algunas cosas de consumo diario, de usar transporte público, y hasta de guardar sus vehículos en los estacionamientos, esto último por los elevados precios de las tarifas y la falta de efectivo para poder cancelar el servicio.

La directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, indicó que la afluencia de vehículos ha caído 40% por la falta de efectivo, la tarifa estándar está entre 10.000 y 20.000 bolívares diarios.

En tal sentido muchos son los usuarios de estacionamientos que han optado por parar el carro en la calle, lo que antes no hacía por la inseguridad, pero no pueden costear el parqueadero.

En @ReporteYa consultamos con nuestros seguidores: ¿Cómo está resolviendo el pago de los estacionamientos públicos ante la escasez de efectivo?

Ana Luisa Ces @SoyLaSenoraAna comenta: "Amo los estacionamientos que tienen la posibilidad de pagar con punto. Amo mucho más a los que tienen la aplicación citywallet, porque es rapidísimo y odio los que hay que pagar con efectivo, porque me obliga a chulearme los billetes de la pensión de mi Mamá".

Liseth Alexandra Bau @BauLiseth expresa: "Por mi parte no estoy usando los estacionamiento. Me paro en la calle o si alguien me lleva me bajo hago mis cosas y luego me recogen".

Por su parte, El Alex @alexdarknight82 subraya: "Este no es mi día. Me quede sin efectivo y ningún cajero tiene dinero. ¿Ahora como pago el estacionamiento?"

La señora, Daniela Ross @danielaross7 se pregunta: "¿Cómo pago estacionamiento o lleno el tanque de gasolina de mi carro si no tengo efectivo?"

Nuestras seguidora, No a La Anarquía @Fuego1947 redacta: "Eso es todo un tema...hay que hacer maravillas para poder pagar el estacionamiento. Los estacionamientos se niegan a poner punto de venta porque el efectivo es un gran negocio".

Asimismo, Mary Virginia @maryvi_twi escribe: "Pago el estacionamiento por transferencia"

Al cierre, El chinito @elchinito70 manifiesta: "Ya no entro a los estacionamientos no tengo efectivo".