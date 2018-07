@Axa_0377: Ahora es culpa de quien cortó el cable, antes era el equinoccio

Es lamentable la opinión que tienen la mayoría de los zulianos (sin contar la del resto del país) sobre el Ministro de Energía Eléctrica, Motta Domínguez, siendo este sinónimo de ineficiencia y escusa, el actual pretexto del funcionario hacia el pueblo marabino fue: “Paciencia, este sacrificio es por culpa de aquellas personas, con intenciones políticas o no, que cortaron el cable”.

Desde hace ya varios meses lo único que se escucha del Ministro Domínguez son argumentos para únicamente defender lo indefendible, la gran negligencia eléctrica. No hay día donde no escuchamos en voz del funcionario una solución digna para la monumental crisis de electricidad que padecen los zulianos.

Un funcionario de tal jerarquía debería ser reconocido por su eficiencia, compromiso y sobre todo por su ímpetu en darle la mejor calidad de energía eléctrica al Estado Zulia. Pero hoy día el Ministro deja mucho que desear y los marabinos sufren la peor crisis de electricidad que hayan vivido en toda su historia.

Como muestra de sus múltiples argumentos, El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, reconoció que “no existe la energía suficiente” para surtir a todo el estado Zulia desde la Costa Oriental del Lago porque “nos quitaron siete cables y la generación que tenemos en Termozulia o que puede dar Ramón Laguna o Rafael Urdaneta la estamos distribuyendo en 21 municipios y 400 circuitos”.

Explicó que la creación de las dos termogeneradoras -aprobadas por Nicolás Maduro- junto a la recuperación de los 850 MW que se han dejado de percibir en la entidad, producto de supuestos sabotajes a las instalaciones eléctricas, solo permitiría estar “más holgado” al estado pero el estar en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le permitiría solventar cualquier emergencia.

Como dato relevante, El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Elías Matta, invitó a través de su cuenta en Twitter, a una movilización el próximo jueves 26 de julio para protestar por la situación eléctrica en esa entidad. La marcha iniciará a las 09:00 de la mañana desde el estadio Alejandro Borges de Maracaibo, estado Zulia.

Por otro lado, El presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), Ángel Navas, anunció este miércoles que el sector se irá a paro indefinido a partir del lunes 23 de julio, por exigencia de mejoras laborales para los trabajadores.

“Hemos estado esperando respuestas, pero ayer a las 9:00 p.m. nos levantamos de la mesa porque fue una propuesta que fue más bien una bofetada que provoca a los trabajadores y si es así, nosotros nos vamos a movilizar y se va a paralizar el sector, y responsabilizamos al ministro Motta Domínguez y a la mesa de negociación por las acciones que se están tomando a nivel nacional”, indicó Navas.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestra seguidora, Sieber Díaz Castejon @sieber14 redacta: “Mire Sr. Ministro es preferible que no haga ningún tipo de declaraciones, todos los días buscan un culpable nuevo para justificar su ineptitud e incapacidad. Con su disculpa yo no arreglo el aire acondicionado, que se me quemo por su ineptitud”.

La usuaria, Georgina Casanova @GeorginaCasano8 señala: “¿Y este ministro va a seguir con la misma broma? Él si tiene luz en su casa, ¿y con esa cara de descaro va a pedir sacrificio?”.

El Abogado, Josecarpg @jose18gcm indica: “Jamás dirán que es por falta de mantenimiento, robo de partidas, desidia, que el sistema colapsó, siempre será u a iguana o sabotaje. Creen que los venezolanos no viven la realidad”.

La Administradora, Axa @Axa_0377 expresa: “Ahora es culpa de quien cortó el cable... Hasta hace poco era culpa del equinoccio”.

El usuario, José Carrero @carrero133 comunica: “Que raro que este Sr. diga algo diferente. Para el tapar su ineptitud como ministro, todo es sabotaje”.

El tuitero, Edgar Muñoz @edgarmu4543897 escribe: “Para ustedes todo es sabotaje, nunca admiten que es por falta de mantenimiento”.

La usuaria, Mariana de Vegas @meojedav argumenta: “Vuelve la burra al trigo… Sr. @LMOTTAD reconozca de una vez por todas que lo que ocurre es producto de: la corrupción, la ineficiencia y la desidia”.

El Periodista, Pedro Pablo Peñaloza @pppenaloza manifiesta: “Motta Domínguez informa con absoluta precisión y certeza que en algún momento habrá luz en el Zulia”.