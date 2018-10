@AsserAsesores: Ánimo Valientes! #SúmateAlRosa #DíaMundialDelCáncerDeMama

Un día como hoy 19 de octubre, se celebra a nivel mundial y sobre todo en Venezuela el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de generar conciencia entre las mujeres sobre la importancia de prevenir a tiempo esta enfermedad, realizándose un autoexamen a fin de que pueda ser controlada.

La prevención primaria es primordial y debe ser constante, no solo para las mujeres, los hombres también deben hacerse su auto examen. El cáncer de mama no presenta sintomatología en sus inicios pero existen signos y síntomas de alarma posteriores que deben poner en alerta a las mujeres o el hombre acudan al médico. Algunos de estos son la alteración del pezón, cambios de coloración en la piel, bultos no dolorosos de reciente aparición y secreción clara espontánea por el pezón.

En Venezuela son muy activos las asociaciones que luchan contra esta enfermedad, que realizan campañas constantes de prevención, a fin de evitar más muertes por este flagelo.

Leamos los comentarios de nuestros seguidores.

Manuel Rosales @manuelrosalesg expresa: "En el #DiaMundialdelCancerdeMama nuestro apoyo a las guerreras que día a día luchan, no sólo contra la enfermedad, sino contra la negligencia y desidia de gobernantes que no garantizan el tratamiento médico, las medicinas necesarias y tienen a todo el sistema de salud en crisis".

Rosa Carro Carnacea @carnacea destaca: "La prevención es el mejor tratamiento contra el #CáncerDeMama. Todo mi apoyo a las valientes luchadoras".

HD Fueltech @HDfueltech indica: "Saludos amigos, tengan un #BuenViernes inicio del fin de semana, y hoy se celebra el #DiaMundialdelCancerdeMama una lucha que implica el apoyo de la sociedad, la familia, la ciencia y la fe en pro de la recuperación de las personas que padecen o han padecido esta enfermedad".

David @Bloznar #DiaMundialdelCancerdeMama Comenta: "Mucho ánimo y cariño para todas esas grandes mujeres que son madres y hijas, Nunca decaigáis, fuerza y valor".

Rodríguez Ángel @jaragibra dice: "Mucho ánimo a las mujeres que luchan contra el Cáncer de Mama y a sus familiares. Mi más profunda admiración y respeto hoy y siempre para Ellas y para las personas que luchan contra cualquier tipo de esta maldita enfermedad llamada Cáncer. #DíaMundialDelCáncerDeMama".

Mónica @sineciamonik asegura: "Me sumo a la lucha. Y que el Estado destine mejores recursos en campañas de prevención, control y diagnóstico. Informar sobre tratamientos. En el #DíaMundialDelCáncerDeMama me sumo a la lucha".

Asser Asesores @AsserAsesores: Ánimo Valientes! #SúmateAlRosa #DíaMundialDelCáncerDeMama