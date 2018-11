@AndresPastrana_: A los terroristas no se les echa, hay que combatirlos

Luego del ataque en Amazonas en donde murieron tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional fallecieron a manos de presuntos miembros del Ejercito de Liberación Nacional, el titular del Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López se dirigió al país, a través de Venezolana de Televisión

El ministro de la cartera castrense confirmó la muerte de los tres efectivos militares y dijo: “Nosotros rechazamos la incursión de cualquier grupo irregular en territorio venezolano, llámese como se llame, y rechazamos el poco control del Gobierno colombiano sobre su guerra interna”.

Padrino López advirtió a los miembros de las para que estén atentos ante cualquier situación irregular, que según él, hay grupos interesados en promover actos violentos para generar el caos en el país.

Lo que llama poderosamente la atención es que el ministro no llama por su nombre a estos grupos, sino que les dice irregulares, no señor ministro, desde hace mucho tiempo los guerrilleros del ELN y de las Farc hacen vida en Venezuela, eso no es un secreto para nadie, lo han denunciado en reiteradas oportunidades tanto el gobierno de Colombia, como los propios venezolanos que viven en los estados fronterizos.

Leamos lo que comentan los seguidores de @ReporteYa

Tamara Suju @TAMARA_SUJU subraya: " ¿En serio @vladimirpadrino? ¿El ELN no tiene cabida en Venezuela? ¿Y por qué su jefe tenia carnet de la Patria? Y eso también va para los compinches de la FARC. ¿Los vas a sacar de los Estados Bolívar, Apure, Barinas, Táchira y Mérida? ¿Te enteraste que R. Granda, su canciller estuvo de "visita"?

Ibéyise Pacheco @ibepacheco explica: "Rodilla en tierra frente al ELN y con la tembladera activada. Así apareció hoy Vladimir Padrino López. Cuesta creer que alguien lo respete".

Andrés Pastrana A @AndresPastrana_ expresa: "A los narcoterroristas no se les echa, hay que combatirlos o es que son sus socios".

Andrés Velázquez @AndresVelasqz indica: "Lo de Vladimir Padrino, es vergonzoso. Un hecho tan lamentable como el asesinato de nuestros soldados y lo trata como un caso más dentro de una fastidiosa perorata. No se atreve a mencionar guerrilla, ni capaz de mencionar ELN y terminar rogándoles váyanse, no los necesitamos...".

Juan Pablo Guanipa @JuanPGuanipa participa: "Mintiendo no se resolverá la situación de violación de nuestras fronteras, que ha ocurrido con el permiso de este régimen delincuencial. El sector militar, debería ser garante de la soberanía nacional, no del lisonjeo a un dictador como comanda Vladimir Padrino".

Sergio Vergara G. @SergioVergaraG comenta: "Los únicos responsables de estos crímenes son Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López quiénes permitieron la entrada de estos grupos y niegan los hechos. #FueraGuerrilla".

Anyi Pas @AnyelaPastrano destaca: "Vladimir Padrino: Ami váyanse vale, cónchale se pasaron, mataron a 3 de los míos amichis. no sean así váyanse, yo les mando sus partes pero ami".

Humberto Rivera @HumbertoR1974 se pregunta: "Caramba Vladimir Padrino ¿Para esto quedó el ejército venezolano, para ser amenazado por grupos guerrilleros?".