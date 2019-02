@almendramostaza: “Murió otro hermano indígena Pemón”

El pueblo Pemón es una de las comunidades indígenas más importantes de Venezuela, forman parte de nuestra historia y folklore, son orgullos venezolano y dignos representantes aborígenes latinoamericanos. Sin embargo, en los últimos años han sido agredidos y violados en sus derechos por parte de la revolución chavista.

La última agresión sufrida a dicha comunidad aborigen ocurrió entre la noche del jueves y la mañana del viernes 22 de febrero por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se supo que dos funcionarios dispararon ráfagas contra los indígenas que se encontraban protestando pacíficamente, resultando en un trágico suceso 22 ciudadanos heridos y dos fallecidos.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instó a los mayores generales, Jesús Mantilla Oliveros y Alberto Mirtiliano Bermúdez, a capturar y entregar a los responsables de la represión que se registró en la comunidad indígena o de lo contrario ellos serán los responsables.

Algunos de los heridos pemones fueron identificados como: Alfredo Pérez, de 48 años de edad; Undecimo Fernández (48); Rolando García (51); Fidel Pulido, Neil Hernández (26); Alfredo Pérez (46); Evencio Pérez y Evento Pérez (21).

Ya es hora de que nuestro ejército venezolano respete la vida de la ciudadanía y decidan colocarse del lado del pueblo venezolano que exige el ingreso de la ayuda humanitaria, que nuestros militares respeten lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el respectivo juramento que hicieron ante la misma.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

La Docente, Daisy Rivas @RivasDaisy redacta: “¡Dolor! te amamos pueblo Pemón, cuando estemos en libertad exigiremos a los gobiernos preservar y ayudar a nuestros pueblos originales”.

Nuestra seguidora, Carito @Caritochadez señala: “La sangre indígena es Sagrada. De ahí les vendrá la condena”.

La Periodista, Elizabeth Pérez @eliperez24 expresa: “Es intolerable el asesinato de una mujer Pemón en manos de militares por el solo hecho de buscar la libertad de nuestro país. Habrá justicia y ese crimen lo pagarán”.

Nuestro seguidor, José G. Soto H. @Garitoto comunica: “Castigo ejemplar a los que han violado los derechos humanos, hacer justicia no es venganza, ni amnistía es perdón. La nueva república se debe construir sobre las sólidas bases de una justicia imparcial, efectiva y oportuna”.

El usuario, Mauricio Rivas @MauroRivasM comenta: “Ninguno de ellos debe quedar impune, ningún delito cometido por los chavistas debe quedar impune”.

La cuenta, Maurizio A. C. @CamerinAngelo indica: “El "gobierno" que tanto dijo de defender a nuestros amados indígenas son los que ahora los asesinan. No tienen realmente ningún sentido moral ni amor a la patria, un verdadero venezolano no dispararía a su proprio hermano del alma”.

La Docente, Almendra @almendramostaza escribe: “Murió otro hermano indígena Pemón y sigue el enfrentamiento con la GN en el aeropuerto de Sta Elena ¡Por favor, no abandonen a los pemones!”