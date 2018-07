@alfonsito79: Gobierno anda en Toyotas 2018, y el pueblo en perreras

No hay solución viable para el problema del transporte público ni a corto, mediano y largo plazo. La ausencia de unidades, lubricantes y neumáticos ha paralizado el 95% de la flota de autobuses de todo el país.

La resignación se observa a distancia en el venezolano de a pie ya que no les queda de otra que trasladarse a sus destinos en vergonzosos camiones de carga para animales llamados: “perreras de la muerte”, este término se les adjudicó debido a que se han contabilizado 55 fallecidos y 275 heridos por uso de estas unidades no aptas para el traslado humano, según cifras de la Asamblea Nacional (AN).

Sin embargo, se han visto trasladándose en estas unidades a mujeres embarazadas, personas mayores, niños y jóvenes, la capacidad permitida para una especie de traslado cómodo dentro de estas unidades es de 20 personas, pero irresponsablemente montan entre 60 y 80 personas.

Los usuarios se han visto en la difícil elección de pagar con comida: Harina pan, pasta, arroz, caraotas, etc. Esto por culpa de la escasez de efectivo y sin la posibilidad de tener al día mas de 40 bolívares en efectivo.

Debido a la falta de dinero físico, los transportistas han recurrido a las transferencias bancarias, algunos incluso ya poseen un punto de venta electrónico. No hay registro de cuántos camiones de este tipo circulan como transporte en todo el país, pero están siendo el “pañito de agua caliente” para paliar la crisis del transporte.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Político, Henrique Capriles R. @hcapriles señala: “Ahora vienen con el cuento de que ​esta vez sí van a solucionar la crisis del transporte​ haciendo un censo​ ¡Por Dios! Nuestro pueblo hoy se traslada en perreras​ ¿Cuál es la excusa con petróleo en 71$?​ Tenemos que visibilizar la crisis que ellos quieren ocultar”.

El Psicólogo Industrial, Pedro Paolucci @paolucci40 redacta: “Continúan los accidentes en Camiones habilitados como "perreras" no aptos ni para el transporte de perros. Muchas veces los conductores van ebrios y a toda velocidad”.

La cuenta, InformadorVeraz @InformadorVeraz explica: “Desde su camionetota blindada rodeado de escoltas, Diosdado Cabello dice que el pueblo entiende que tiene que usar las perreras para movilizarse”.

Nuestro seguidor, Joseteo @joseteoher comunica: “Los logros de la revolución, las perreras, el mejor invento socialista”.

El Analista de Sistema, Guillermo Rodríguez @cnelrodriguez argumenta: “Las perreras son para llevar perros o sea, a los venezolanos los están tratando como perros en pleno siglo 21. ¡Claro! Ellos (el gobierno) no se montan en perreras sino en lujosos vehículos, yates o jets ¿Qué tal? Tremendos socialistas”.

El usuario, JoseF @FGonzalezDiaz escribe: “¿Cuántos autobuses Yutong se reparan con los dólares que cuesta cada 4Runner blindada más las 4 motos Suzuki que parece ser la dotación gubernamental para cada funcionario medio pelo o militar de rango medio?”.

La cuenta, Alfonso Andrade @alfonsito79 opina: “Ellos (el gobierno) andan en Toyotas 2018, los demás que se monten en las perreras”.