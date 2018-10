@alexandra1966: "Y luego dicen que los muchachos son los guarimberos"

Por tercera vez los trabajadores de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, realizan una protesta para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de los contratos colectivos.

Desde tempranas horas de la mañana los manifestantes comenzaron a quemar cauchos para exigir el respeto a los tabuladores salariales. "Queremos salarios, contratos colectivos y tabulador, todo los que nos han quitado. Con quinientos bolívares no come nadie, no alcanza para comida, para medicinas, para nada", expresó uno de los manifestantes".

En el sector ubicado entre el Peaje de Puerto Ordaz - Bolívar y el Portón 1 de Sidor los manifestaron quemaron un autobús en señal de protesta.

Leamos las reacciones de los seguidores de @ReporteYa en torno a este tema.

Darwin Estanga @el_informante07 pregunta: "¿Donde está la GNB para que le echen gas del bueno a esos terroristas? ¿O es que solo arremeten contra los estudiantes? A esos malandros de las empresas deberían de darles con todo lo que tengan, esos si son los delincuentes en su pura esencia".

María Vicentica Pérez @VicenticaPerez escribe: "Les tocaron los bolsillos y ya no son "revolucionarios".. Qué ideología tan endeble la de estos tipos".

Leiby Susy Rojas @Morenaza11 subraya: "Eso ya no es protesta, es vandalismo. Esos buses no son del gobierno, pertenecen a todos los venezolanos".

Alexandra @alexandra1966 sentencia: "Y luego dicen que los muchachos son los guarimberos"

Severin Costa @sevecost contesta: "Protestar para que te paguen en bs soberanos y no en dólares es como cavar en el mar".

Jesús Muratt @jesusmuratt indica: "La falta absoluta de una dirigencia opositora, va a decantar en la anarquía nacional en cualquier momento".

Brady @brady175 redacta: "Como en ocasiones anteriores, Maduro ira a Guayana en cualquier momento, harán una asamblea, dará el típico discurso, les caerá a muela a los trabajadores y estos dirán "así es que gobierna" y se acabaran las protestas por un tiempito...".