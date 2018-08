@alexagomez2000: Me iré a quedar sin gasolina pero #NoAlCarnetDeLaPatria

Con el argumento de "integrar y proteger a todas las personas que tengan un vehículo automotor", el primer mandatario de la república, Nicolás Maduro Moros, quiere censar a todo aquel ciudadano que posea una motocicleta, automóvil o transporte público para así subsidiar de manera directa la gasolina a través del Carnet de la Patria y la Misión Transporte.

Tal censo automotriz se llevaría a cabo el tercer día del entrante mes de agosto, así lo había dejado bien en claro el Presidente Maduro, pero al parecer las decisiones de dicho funcionario no son 100% definitivas ya que el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, refutó la decisión del Presidente y precisó que a partir del primero de agosto arrancará el censo nacional de transporte en todas sus modalidades.

La mayoría de los venezolanos han manifestado su rotundo rechazo por las redes sociales a mencionada medida señalándola de autoritaria para así poder justificar el racionamiento del suministro de combustible. En la actualidad, la estatal petrolera PDVSA apenas produce 1.340.000 barriles de crudo diariamente.

Hugo Ocando, representante del Bloque Oeste de transportistas de Caracas, resaltó: “Es una burla que nos sigan amenazando con que no vamos a poder tener repuestos, ni aceite, ni nada; al menos que tengamos que censarnos cada vez que ellos quieran”.

Como dato relevante, el ex integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV- y ex ministro de Educación y de Energía Eléctrica Héctor Navarro, considera discriminatorio el uso del Carnet de la Patria para vender combustible en Venezuela. “Lo que está pasando es que no hay combustible suficiente (…) Viene una escasez de combustible y racionamiento”.

