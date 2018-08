@AleBriceno: “¡Esos cables así de chiquitos y le dan luz a toda Caracas!”

A pesar de todas las absurdas y descabelladas excusas que dio el Gobierno Nacional en boca del Ministro Luis Motta Domínguez, para achacarle la responsabilidad del apagón generado en Caracas, Miranda y Vagas, este martes 31 de Julio a un presunto sabotaje, estas se caen por su propio peso, al mostrar en imágenes unos cablecitos de muy bajo voltaje, los cuales según Motta Domínguez fueron cortados por manos misteriosas.

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que la falla en el sistema eléctrico que causó el apagón fue identificada pero "las condiciones atmosféricas" en la zona ha dificultado la reparación.

Lo cierto del caso, es que el gobernó se niega a reconocer su responsabilidad por la falta de mantenimiento que no le han hecho en más de 15 años a toda la estructura generadora de electricidad en el país.

Mientras que el representante de la Federación de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), Aarón Guevara, calificó como “grave” el apagón de este martes en la Gran Caracas, debido a que demuestra la falta de mantenimiento del tendido eléctrico que abastece a la capital venezolana.

De igual forma, Guevara negó que los trabajadores de Corpoelec cometan “saboteos” para afectar el sistema eléctrico del país, y exhortó al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Dominguez, a realizar las "investigaciones pertinentes" ante este hecho.

Leamos las reacciones de los seguidores de @ReporteYa al conocer las imágenes de los presuntos cablecitos saboteados mostradas el ministro Motta Domínguez.

Silvio Montilva @SilvioMontilvase pregunta: “¿Me van a decir que esos cablecitos proveen a toda Caracas de energía?, por Dios ni cables de alta tensión son, de verdad esta gente piensa que uno es gafo”.

Pedro García Otero @pedrogarciao dice: “Ministro, estamos perdidos. El imperio ganó la guerra si con cuatro cables de corneta pelados nos deja a todos sin luz. Además, estemos claros, usted está dando información confidencial al enemigo. ¡Eso es traición!”.

Nora Bracho @NoraBracho expresa: “@LMOTTAD No crea que nos engaña o juega con nuestra inteligencia”. Los venezolanos sabemos claramente que la causa de la inestabilidad del sistema eléctrico en la Nación es la corrupción, desinversión, falta de mantenimiento preventivo, correctivo y desprofesionalización del sector”.

Levi Villalobos @LeviVillalobos dice:“¿Unos cables número 10 surten a la Capital de energía?” Ni para montar shows sirven”.

Edigre C Carreño R @edigrecr comenta: “Ministro @LMOTTAD lea Art 48 LOPCYMAT de las facultades del Comité de seguridad y salud LABORAL, ese Sr de la foto trabaja con unos zapatos de suela. Para manipular electricidad deben ser aislantes, o sea botas de goma cumpliendo con la ¡norma! En Venezuela hace años no, la norma no existe”.

María Alejandra @AleBriceno asegura “¡Esos cables así de chiquitos y le dan luz a toda Caracas!”.

EdieQ @EdieQ subraya:” ¿Pero Ahí no estaba lloviendo y por eso es que se había caído el servicio? Yo veo la tierra y el monte secos, se secó demasiado rápido... ¡Que robacables o saboteadores tan perfectos que juegan con la electricidad de todo una capital en pleno palo de agua y no se quedan pegados!”.

Karelys @Karelys_v redacta: “A @LMOTTAD Lo que le faltó fue decir que el sistema está excesivamente normal, trotando en el hospital militar....”