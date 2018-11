@alaty14: "Si no cambiamos, Venezuela no cambiará y en ruinas quedará"

Resulta lamentable entender y comprobar cómo un país como Venezuela pasó de tener economía basada en la bonanza petrolera en dólares, a ser una nación que tienen una de las peores economías del mundo manejadas por el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la consultora Ecoanalítica, el gobierno del expresidente fallecido Hugo Chávez, y el actual dirigido por Nicolás Maduro, emitieron unos 62.000 millones de dólares en bonos soberanos y de la petrolera PDVSA, para recibir préstamos de China y Rusia. por lo que la deuda externa se quintuplicó hasta 150.000 millones de dólares.

A este panorama se le suman las estatizaciones que disminuyeron varias empresas y terminaron en litigios como el de la petrolera ConocoPhillips, que tomó activos de Venezuela en el Caribe, para cobrarse 2.000 millones de dólares, mientras que puertas adentro, el gobierno de Nicolás Maduro, fue cerrando de manera abrupta con fiscalizaciones y sanciones las puertas a todas las empresas productoras del país, por pequeñas o grandes que estas sean.

La magnitud de la crisis venezolana es a todo nivel al punto de ser calificada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como una de "las mayores" del mundo en 50 años, llevando al país casi a su toral ruina.

Leamos lo que opinan los seguidores de @Reporteya en torno a este delicado tema.

José Germán Martínez Ochoa @jgmartinezochoa destaca: "En Realidad ya el Venezolano cuando se sienta a la mesa, no sabe quién se sienta, si el hambre primero, o las ganas de comer. Lo que no hay, pues el salario no alcanza y la escasez adicionada a la corrupción que ha dejado a Venezuela en ruinas".

Marta Colomina @colominaM alega: "Rusia, China y otros amenazan a Maduro para que pague sus deudas. Como no tiene dólares, piden petróleo que tampoco tiene porque Pdvsa está en ruinas: "Sechin de Rosneft estuvo en Venezuela mostrándole los dientes a Nicolás Maduro, reclamando los envíos de petróleo".

Yris Moya @yrismoya asegura: "El Presidente Maduro dice que todo es para Caracas. ¿Será que solo Caracas representa nuestra amada Venezuela? Anzoátegui está en ruinas, tomado por la basura, corrupción, indigentes, delincuencia, calles rotas y aguas negras, y altos precios especulativos en productos de primera necesidad".

Itala Núñez @alaty14 subraya: "Si no cambiamos, Venezuela no cambiará y en ruinas quedará".

Roderick Navarro @RoderickNavarro escribe: "Hay que mantenerse firmes ante el embate del comunismo en Venezuela. Es un gran esfuerzo, implica muchos riesgos, exige mucho sacrificios. Con carácter y determinación podremos reconstruir el país que queda en ruinas y podremos hacerlo grande".

Antonio José García Núñez @Antonio20036187 comparte: "Maduro le destruyo el futuro a Venezuela, es un exportador de miseria y ruina. Hermanos mexicanos no permitan que les roben el futuro a sus hijos, miren como quedo Venezuela en ruinas por el castromadurismo".

Eudomar Cardona @eudocar redacta: "De cual éxito habla Maduro si aquí no existe turismo en Venezuela? Cayéndole a mentiras a la gente para que vengan a margarita que está en la miseria total, en el abandono, no existe turismo en margarita, hoteles abandonos, el Hotel Venetur está en la ruina total".