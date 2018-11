@adriv: “Otro chamo que se nos va”

Las consecuencias de la trágica escasez de medicamentos que padece Venezuela las sufren tanto adultos como jóvenes, niños y recién nacidos, en esta ocasión le tocó a Ricardo Ravelo, un adolescente ex preso político en el año 2017, quien sufriendo de cáncer de huesos salió a protestar pacíficamente y de igual forma fue detenido por funcionarios de la GNB, ayer 14 de noviembre, falleció.

A la 1:30 am murió el joven Ricardo Ravelo, después de luchar contra el cáncer óseo perdió la vida al no disponer de recursos que le hubiesen permitido seguir pagando su debido tratamiento. Esto es lo qué pasa en Venezuela cuando no hay quimioterapias y para las familias conseguirlas significa una fortuna en dólares que en medio de esta crisis no pueden costear.

En los últimos cinco años, la tasa de mortalidad pasó de 82,06 muertes por cada 100.000 habitantes, en 2013, a 84,34 víctimas en 2017, según reveló un estudio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. El año pasado se registraron 52.855 nuevos casos de cáncer en el país. Entre 2013 y 2017 se han registrado 124.248 fallecimientos por esa patología, que representa la segunda causa de muerte en Venezuela.

Cabe destacar que según el colaborador de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) y médico anestesiólogo e intensivista Félix Acosta, aseguró que más del 50% de los pacientes oncológicos del país no reciben el tratamiento “adecuado” para disminuir o controlar las dolencias que les causa el padecer esta enfermedad.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestro seguidor, Adri @adriv redacta: “Otro chamo que se nos va”.

La usuaria, Virginia @guayanesa09 señala: “¡Muy dolorosa tu partida Ricardo! Dejaste un gran legado, despertaste muchas conciencias y tocaste cientos de corazones”.

Nuestro seguidor, Ed VR @milsol7090 expresa: “paz a tus restos Ricardo. Vuela alto, otro más de los que estamos enfermos de cáncer que se fue, así iremos cayendo poco a poco mientras este gobierno no reconozca la ayuda humanitaria. Dios, apiádate de nosotros”.

La tuitera, Elizabeth @Zabecitta61 informa: “Un Joven que lucho contra esa terrible enfermedad, en Venezuela no hay medicamentos y Ricardo lo vivió en carne propia”.

Nuestra seguidora, Argo @NpMarisol indica: “Que sufrimiento mi país, todos los días es tristeza y muerte”.

La usuaria, Maiyu @despistada1234 comunica: “Lamento la partida de este guerrero”.

Nuestra seguidora, Mariana Ortega @Poramor20 manifiesta: “Sube al cielo #RicardoRavelo, un niño que fue detenido político en mayo 2017, por manifestar, cuando fue detenido tenía cáncer óseo y venia de tratamiento de quimio y así lo llevó la GNB, luchaba contra el cáncer, sufrió mucho, quería vivir QEPD”.

Finaliza, RJSD @RahiaDi escribiendo: “Como duele que tantas personas mueran por falta de tratamientos, insumos, medicinas, antibióticos, por no poder pagar exámenes o especialistas, por no poder realizarse cirugías, por equipos dañados, etc. ¿Cómo es posible que un gobierno quiera permanecer causando desgracias?”