@adribaraona: #LuegoDeLaReonversión: Mi situación económica es precaria...

Ya se cumplió un mes de la puesta en marcha de la reconversión monetaria en el país, y según el ejecutivo nacional la economía venezolana se está estabilizando, pero la realidad en las calles dice todo lo contrario, con una hiperinflación desmedida, un notable incremento de la escasez de productos básicos, eso sin contar con la galopante devaluación del bolívar.

Los venezolanos sienten en la calle, que en lo que va del mes de la implementación de la nueva moneda, su poder adquisitivo ha mermado a niveles astronómicos, porque por un lado el gobierno le quito cinco ceros a la moneda y por otro los comerciantes le incrementaron dos más.

A todo este panorama se suman las crecientes protestas de diversos sectores que hacen vida en el país, debido a que el gobierno nacional puso a todo el mundo a ganar salario mínimo, no se respetan los contratos colectivos, no hay insumo en los hospitales, no hay comida, no hay repuestos para la movilidad de los venezolanos, no hay medicinas entre otros detallitos del panorama nacional.

En @ReporteYa consultamos con nuestros seguidores a un mes de la reconversión monetaria ¿Cómo describe su situación económica en este momento? ¿Ha mejorado?

Leamos sus opiniones.

Marlig Conde@meconder comenta: "#LuegoDeLaReconversión: El gobierno quitó cinco ceros a la moneda y los comerciantes aumentaron dos ceros a los productos, una camisa cuesta dos salarios mínimos y unos zapatos tres salarios mínimos. A buen entendedor pocas cuentas...".

Laura Rey Menoni @lauraretales expresa: "#LuegoDeLaReconversión: Quitar 5 ceros es fácil, complicado es agregar 2 ceros a la mercancía, considerando pago de empleados o trabajadores con nuevo salario mínimo, alza de transporte, impuestos adelantados, etc, etc: compre antes de que le pongan más ceros".

Marcelo Rojas @meiter1190 considera: "#LuegoDeLaReconversión: Empeorado más caro los productos y la desaparición del pollo y la carne entre muchos productos más".

Peluca @PelucaRangel destaca: "#LuegoDeLaReconversión: Y los huevos ya están en 160 y así van varios productos... eso es lo que trae los controles.

Adriana Bravo @adribaraona afirma: "#LuegoDeLaReonversión: Mi situación económica es precaria, soy docente adscrita al Ministerio de Educación y me bajaron el sueldo 9 veces, no había estado tan mal, sin posibilidad de comprar los insumos básicos.

Maia de Luna @MaiadeLuna2 insiste: "#LuegoDeLaReonversión: Considero que ha empeorado. Mi trabajo, el único sostén de nuestra casa, ha mermado. Los gastos en comida son muchos, la escasez de alimentos golpea, nuestros padres se ven más aislados, difícil de socorrerlos por falta de transporte".

Erick Caves @fucsiabird77 subraya: "#LuegoDeLaReconversión: No hay efectivo suficiente para la población. El costo de muchos insumos fueron elevados a precios exageradísimos. Y demasiados negocios están sin punto de venta que dificulta la compra por falta de dinero impreso".