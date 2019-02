@AdolfoS78461656: "Seguro que Tiby validará las firmas que quiere Nico"

Nicolás Maduro, instó este lunes a levantar un movimiento mundial de solidaridad que denuncie, según él, "las amenazas de intervención que desde Estados Unidos se lanzan contra la Patria de Bolívar".

Por otra parte, Maduro dijo que a partir del miércoles 6 de febrero se iniciará la jornada nacional de recolección de firmas, donde se exige a Trump retirar amenazas contra Venezuela, además Maduro aseguró que se recogerán por lo menos 10 millones de firmas.

Con esta actividad los oficialistas pretenden emular lo que ya una vez hicieron, cuando el presidente de Estados Unidos era, Barack Obama, quien anunció la implementación de nuevas sanciones contra Venezuela y declaró una situación de "emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que supone la situación en ese país para la seguridad de EE.UU.

En aquel entonces, los empleados públicos y quienes se benefician de las misiones, denunciaron que estaban siendo obligados a firmar, so pena de ser botados, o de no recibir más la misión o el bono. Muchas fueron las denuncias que se conocieron de funcionarios botados por no haberse prestado para eta farsa, que hoy pretender reeditar los rojos-rojitos.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa

ML @LanzaMJ dice: "Con esto de las firmas ahora obligan a todos, recogen las firmas y listo aquí no ha pasado nada que bo....."

Eduardo Naranjo @EddiPitters expresa: "¿Cómo la dé Obama elimina tu decreto ya?, ¿Ahora cuál va a ser Trum no me embromes más, ya me has quitado mucho dinero, y así no puedo mantener a Cilia?".

Sánchez de Sánchez @ayssds indica: "Si, si, si. Llévalas personalmente; me encantaría que te las cambiaran por un par de fuertes pulseras de acero".

La sombra @JosOjed94070633 comunica: "Es un fraude, no tienen pueblo y de paso a ese señor se le acabó su tiempo. Es así, son patadas de ahogado....".

Asilom @asilom infiere: "Nunca serán firmas libres mientras Maduro este en el poder"

Medussa @RealMedussa se pregunta: ¿Van a actualizar la lista de Tascón?"

Gyogi Mitsuta @gmitsuta responde: "La opinión por firmas o votos son muy válidos y es un acto genuino. El punto de esto es cuando alguien sin credibilidad realiza este proceso sin transparencia. Es una farsa".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656: "Seguro que Tiby validará las firmas que quiere Nico".