@adolfos78461656: "Se sabía el resultado. ¿Ahora qué, tenemos un plan?

Con una de las mayores abstenciones en la historia de las elecciones a cargos populares realizadas en Venezuela, que alcanzó según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un 72%, la alianza gran polo patriótico, que lidera el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganó en las elecciones a concejales del país al quedarse con más del 90 % de los cargos en disputa, en unos comicios en los que 7 de cada 10 votantes no acudió al llamado, ni los opositores, por no creer en el CNE, ni los oficialistas, a pesar de los chantajes a los que los sometido el gobierno nacional, con los consabidos bonos, cestas, perniles, etc.

El descontento de la población habló al no acudir al llamado a votar por los cargos de elección popular, por varios factores, en principio la poca motivación de los políticos hacia su electorado, una oferta que no se dio a conocer, además de la escasa confianza en la transparencia del ente electoral.

Ahora cuál es la lectura que se debe hacer de esta situación, en principio los políticos de oposición tienen que entender que la fórmula para medirse con el gobierno es la unidad, deben dejar los intereses individuales de lado, para que prevalezcan los del colectivo.

En lo que respecta al lado del gobierno, si no entendieron la clara y contundente señal de su propio pueblo, al que no les importó el chantaje de quitarle las dádivas con la que los compran, y les dijeron con esta abstención que tampoco están de acuerdo con la forma en cómo están gobernando.

Leamos los comentarios que hicieron los seguidores de @ReporteYa

Carolina Isava @jcarolinaisava dice: "Espero que los políticos de oposición hayan entendido que su sintonía con el pueblo es casi nula, y los del gobierno entiendan que no ganaron sino que nadie participó, así que dejen el alboroto y entreguen los perniles antes que arda el rancho".

Pedro Luís Flores @pedroluisflores destaca: "la noticia de hoy es la altísima abstención chavista ¿qué tal? ni con las acostumbradas extorsiones (bonos, pernil, etc) pudieron mover a su gente a votar".

Sandu Arias Ojeda @sanduarias escribe: "Tenemos una oposición acéfala y a veces entreguista, incapaz de capitalizar el inmenso descontento de un país que ya no da más".

Javier Alexis @javierpint mantiene: "ningún partido me parece que logro mover a los ciudadanos a las urnas, así que son todos ellos, los grandes perdedores".

Pitiyanqui @alexfmd31 subraya: "Los rojos saben que no los apoya ni el 10% del electorado. pero tienen a Tiby, esa no suma, sino que multiplica los votos. son invencibles mientras controlen el CNE".

José Carmon @actvmacay14 afirma: "Les aseguro esas cifras no son las reales nadie, salió a votar".

Tiby @tarape0710 escribe: "la altísima abstención del pueblo. mientras no cambiemos la manera de hacer política y tener más coherencia".

Adela García de hess @tachita1959 destaca: "exactamente, la trampa ha estado clarita desde que salieron con el fulano carnet de la patria".

Adolfo Suárez @adolfos78461656 se pregunta: "Se sabía el resultado. ¿Ahora qué, tenemos un plan?