@AdolfoS78461656: "Muerte por diabetes es menor en Cuba ¿Y en Venezuela?"

El presidente Nicolás Maduro anunció hace un par de días que entre las prioridades de su gobierno está el hacer un "serial histórico" y una película de la vida de su predecesor, el fallecido Hugo, para lo cual aprobó una exorbitante cifra en dólares.

Sin embargo lo que si no parece prioritario para el gobierno revolucionario es la muerte de niños en hospitales públicos venezolanos, así como la desnutrición y pérdida de peso de los adultos mayores son motivo de preocupación y “alarma” para los expertos de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dirigido por la chilena Michelle Bachelet, dice que los expertos “instaron al Gobierno a actuar de manera urgente”, a fin de movilizar los recursos necesarios y disponibles, inclusive mediante la cooperación internacional, para restaurar el sistema de salud en el país.

Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso asegurando que en el territorio nacional no existe tal crisis humanitaria.

Pero las muertes por desnutrición, falta de medicinas y reguladores de la diabetes van aumentando cada día.

Convite A.C @conviteac destaca: "Existe 83% de escasez de medicamentos para la diabetes y 79% de escasez de medicamentos para la hipertensión, denunció la ONG @conviteac sobre la situación de los adultos mayores en Venezuela".

Clínica Lugo @clinicalugo expresa: "En Venezuela, se ha reportado la prevalencia de #Diabetes tipo 2, alrededor del 7%, y una prevalencia de hipertensión arterial de 26% con predominio en la mujer, informa la Federación Nacional de Asociaciones y Unidades de Diabetes y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna".

Mike @miguelmichel escribe: "La revolución bolivariana ha tenido éxito en su combate a la pobreza en Venezuela. Ya hay menos pobres (huyen de su país), o se mueren de hambre. No hay enfermos por eso no hay necesidad de tener hospitales, están abandonados. No hay diabetes, no hay obesidad, no hay que comer...".

Veronica @vmayork subraya: "Cómo es posible @NicolasMaduro? Este fin de semana un joven venezolano de 22 años ha muerto por no tener acceso a insulina. ¿Cuántos más serán? #Venezuela #diabetes".

Sol Rojas @sol651 informa: "El gobierno condena a muerte a más de 4 millones de venezolanos con diabetes y 13 millones con hipertensión por falta de medicinas".

Natalia Luque @nataliacluque mantiene: "En Venezuela los pacientes con diabetes tienen riesgo de muerte por falta del medicamento".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656: "Muerte por diabetes es menor en Cuba ¿Y en Venezuela?"