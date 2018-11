@AdolfoS78461656: Hay que mantenerse a como dé lugar en la vía democrática

Entrar en discusión sobre si debemos ir o no a las elecciones de concejos municipales programadas para el 9 de diciembre del año 2018, es algo un tanto difícil teniendo en cuenta los últimos resultados en materia electoral, sin embargo, todas las luchas democráticas hay que combatirlas y el campo electoral no se debe abandonar ni mucho menos rendirnos.

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, detalló que hasta la fecha participan cinco organizaciones indígenas nacionales y 13 de carácter regional, 21 organizaciones con fines políticos nacionales, y 11 son regionales. Respecto a las organizaciones indígenas están 69 candidatos postulados al cargo de concejales.

Sin embargo, D’ amelio manifestó que los partidos “Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática no existen porque no cumplieron con la norma”. Expuso el ejemplo que Acción Democrática (AD) “tenía que ir a un procesos de renovación, lo hizo antes de las presidenciales acatando la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y luego no fueron a las elecciones”. En cuanto a Primero Justicia (PJ) tenía que renovar y obtener la aprobación en 12 estados y solo sacó 2.

Hay que destacar aquellos sectores donde su gran mayoría de habitantes son opositores y entre casi todos los vecinos residentes de la localidad se organizaron para preservar y resguardar sus espacios para así evitar entregarles los consejos municipales a representantes del gobierno socialista.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestro seguidor, Fernando Alfonzo P. @fapeyre redacta: “Soy un convencido del ejercicio de la democracia a través del voto libre”.

El usuario, Adolfo Suarez @AdolfoS78461656 señala: “Debemos mantenernos a como dé lugar en la vía democrática”.

Nuestro seguidor, @gregoriverenzue informa: “Por Nada. Lo que quiero es salir a Luchar de verdad”.

El Periodista, Jefferson Civira @JeffCivira expresa: “Estas municipales se caracterizarán por un récord de abstención. Con esta crisis no hay condiciones ni ánimo de ir a unas elecciones”.

La Lic. En Educación, Yarely Aponte @yarelyaponte comunica: “Estoy trabajando para la administración pública y es obvio que se obliga a la gente a votar, si no lo hace te pueden botar del trabajo”.

Nuestro seguidor, Argenis R. E @Guayanes44 comenta: “No voto en una ilegalidad”.

La cuenta, Jupiter901.Venezuela @JUPITER901O escribe: “Pa vacilarme el cooler que regala el CNE si votas”.