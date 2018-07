@AdolfoS78461656: “¿Hasta cuándo se burlan de los pensionados?”

Una pensión de tan sólo 5 millones de bolívares (mas los retroactivos únicamente para el mes de julio quedando un total de en 8 millones) es una burla a las personas de tercera edad teniendo en cuenta que la Canasta alimentaria familiar superó los 378 millones para el mes de junio, según Cendas. Nuestros abuelitos pasan las de Cain abandonados en las infinitas colas madrugadoras de los bancos.

Hay que destacar el día de hoy 18 de julio, tanto Caracas como buena parte del interior del país se encuentran en protesta. Algunas de las razones son: carencia de agua, enfermeras en paro, escasez eléctrica, trabajadores de la Cantv exigiendo mejoras salariales, pensionados trancando calles por el pago incompleto de sus pensiones, jóvenes en huelga de hambre por las medidas económicas adoptadas por el Presidente Maduro, manifestaciones de los trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) por salarios dignos.

Todas las protestas son por lo mismo, el dinero no alcanza, no rinde. No hay aumento que valga, la hiperinflación ahoga cualquier salario integral, se ignora el artículo 91 de nuestra carta magna que redacta sobre el salario mínimo vital debe ser ajustado cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica.

Como dato curioso, las múltiples protestas en el país indirectamente se han ido juntando, el llamado de nuestras valientes enfermeras a que toda la población venezolana se una al clamor del pueblo por un mejor país es necesario, ya no hay líderes políticos opositores que tengan el poder de convocatoria, la gente perdió la fe en ellos.

Poco a poco nos iremos dando cuenta que nuestros verdaderos líderes se encuentran entre nosotros, entre los trabajadores que merecen el respeto a todos sus derechos laborales como seres humanos, entre los gremios tan injustamente afectados por un sistema político mezquino y totalitario, entre los valientes médicos y enfermeras que se niegan a renunciar a sus labores por sus principios y su vocación profesional, el pueblo es el verdadero líder de Venezuela.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Lic. En Administración Financiera, Karl Rondón @tato241181 redacta: “#CiudadBolivar #Pensionados tranca las principales vías públicas de la ciudad en rechazo de que no hay dinero solo cancelaran 2 millones en efectivo y lo demás en dinero electrónico”.

Nuestra seguidora, Marilys Álvarez de M. @marilysalvarez1 señala: “Banco Bicentenario no tiene el dinero de los pensionados”.

El Periodista, Leonardo León @leoperiodista expresa: “#Mérida #Pensionados merideños amanecieron haciendo cola en las entidades bancarias para cobro de sus pensiones”.

El Vicealmirante, Rafael Huizi Clavier @rhuiziclavier indica: “¿Cuantos días podrán comer con esa pensión?”.

La Ucevista, BeaVasquez @BeaVasquez1 explica: “Solo para cobrar bs. 2.000.000 o sea dos mil soberanos, ni para un cartón de huevo, que miseria en el país más rico del mundo #Venezuela”.

Nuestro seguidor, Joseteo @joseteoher escribe: “Estaba esperando que le pagarán a mi mamá los 7 millones y pico en efectivo, pero me dijo una señora del Banco amiga que, por orden del BCV en comunicado a través de la Sudeban, limitaron la entrega a 2 millones en efectivo. Eso es a nivel nacional porque no tienen suficiente efectivo para enviar a los bancos”.

El Concejal de Caracas, Jesús Armas @jesusarmasccs argumenta: “Protestas en el sector del Hueco Los Mangos de La Vega exigiendo Agua #CaracasQuiereAgua”.

La Periodista, Irelis @idurandm manifiesta: “Trabajadores del Ivic protestan en la Panamericana. Marchan en ambos sentidos de la vía pidiendo salarios justos”.

Nuestro seguidor, Adolfo Suarez @AdolfoS78461656 califica: “¿Hasta cuándo se burlan de los pensionados? Necesito cobrar la pensión completa, debo comprar comida, pagar los servicios y encima mis medicinas”.