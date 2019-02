@_LuzMarina: "Jorge Ramos vio “un pedacito" de lo que son capaces de hacer”

El periodista mexicano, Jorque Ramos, quien trabaja para la cadena de noticias norteamericana Univisión, fue deportado de Venezuela junto a otros seis periodistas de esa cadena televisiva.

La noche de este lunes 25 de febrero, fueron retenidos por cerca de dos horas en medio de una entrevista que le realizaban Nicolás Maduro, en el palacio de Miraflores ubicado en Caracas.

Jorque Ramos, dio a conocer que estos hechos se suscitaron a raíz de haberle preguntado a Maduro por la falta de democracia en Venezuela, sobre los abusos de derechos humanos, las torturas, todo basado en datos de Human Rights Watch.

El profesional de los medios de comunicación comentó que al consultar a Maduro, sobre tema de la crisis humanitaria y mostrarle unas imágenes que el mismo había filmado, cuando tres muchachos estaban detrás de un camión de basura, buscando comida y le decían a la cámara "Nicolás Maduro tenemos hambre, que querían cambiar de presidente". En ese momento Maduro se paro, trata de tapar el video de mi iPad, pero no lo logra. Yo me paro también y le digo: '¿Por qué no quiero contestar las preguntas?, él se va y le digo: 'Eso que está haciendo usted es lo que hacen los dictadores, no los demócratas'", explicó Ramos.

Acto seguido, fueron retenidos por espacio de dos horas y le fueron confiscados sus equipos, el material grabado y sus celulares, luego fueron liberados y escoltados al hotel donde se hospedaban, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hasta la mañana de este martes cuando fueron llevados hasta el aeropuerto Internacional Simón Bolívar donde fueron deportados.

Una vez más Nicolás Maduro hace uso del poder, para impedir el libre ejercicio del periodismo en Venezuela, no es la primera vez que esto ocurre con los periodistas extranjeros que vienen a reflejar lo que ocurre en este país, ya que los profesionales de la comunicación social en Venezuela tienen una mordaza para realizar su trabajo. #PreguntarNoEsUnDelito.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa

León Krauze @LeonKrauze expresa: "Jorge Ramos, periodista mexicano, fue detenido en un cuarto de seguridad por dos horas y media. El gobierno de Venezuela le exigió su celular y su clave. Jorge se negó. Le apagaron las luces en el cuarto y fuerzas de seguridad le robaron su maletín con material. ¿Qué es esto?"

Jorge Ramos @jorgeramosnews escribe: "Nos deportan, nos retuvieron nos quitaron el material y los equipos. Tenemos un permiso escrito por ellos, y el nos invitó al palacio, pero las preguntas eran de nosotros. Nos robaron: si eso pasa con periodistas extranjeros que pasará con los colegas venezolanos?"

Thays Peñalver @thayspenalver explica: "#Venezuela Mi condena y rechazo más absoluto al trato que se le ha dado a mi amigo y excelente periodista Jorge Ramos @jorgeramosnews y a su equipo de trabajo de @Univision Quiero expresar mi solidaridad con su familia en estas horas tan desagradables. Es grotesca del régimen".

Borja Echevarría @borjaechevarria redacta: "¿Qué derecho tiene Maduro a quedarse con el material de una entrevista periodística, por mucho que no le guste? Ese contenido es propiedad de @UniNoticias, para quien trabaja @jorgeramosnews".

Elizabeth Fuentes @fuenteseliz expone: "El mejor tubazo de Jorge Ramos, fue descubrir que en Miraflores roban".

Beatriz Becerra @beatrizbecerrab exterioriza: "El periodista @jorgeramosnews ya tuvo el honor de ser expulsado por Trump y retenido por Maduro. Pero ojo, no soy equidistante: Trump sólo lo echó de la sala, Maduro le quitó el material y lo secuestró. Es #Venezuela la que sufre el ignominia".

Marta Lucía Ramírez @mluciaramirez asegura: "Oyendo entrevista de el periodista Jorge Ramos con la FM, pienso que al menos él se salvó de convertirse en otro Jamal Khashoggi. Los jóvenes indígenas asesinados por los colectivos y los que perdieron sus ojos por la acción de perdigones de colectivos el sábado, no lograron".

Luz Marina @_LuzMarina comparte: "Jorge Ramos vio “un pedacito de lo que son capaces de hacer”.

Carlos A. Montaner sentencia: "@CarlosAMontaner Maduro no resiste la verdad. Por eso detuvo y expulsó a Jorge Ramos del país. Llegará mañana a Estados Unidos".