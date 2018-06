Reportaron un tiroteo en el Diario Capital Gazette en EE UU

Un tiroteo en la sala de redacción del Diario Capital Gazette, en Annapolis, Estados Unidos, dejó este jueves varios muertos, confirmó Ron Bateman, sheriff del distrito, a la cadena Fox News. Unidades de la policía y cuerpos especiales se encuentran en el lugar.

"Un solo tirador disparó a múltiples personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas. El tirador disparó a través de la puerta de vidrio y abrió fuego sobre múltiples empleados", inducó Phil Davis, periodista del Capital Gazette, en su cuenta de Twitter.

La Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) informó que había respondido a un llamado de "un tiroteo en el Diario Capital Gazette". De acuerdo con la prensa local, el tiroteo ocurrió en la sala de redacción del periódico.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh