Reportaron tiroteo cerca de la Embajada de EE UU en Haití

Un tiroteo se registró este lunes en la tarde en las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, capital de Haití.

El Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en el que confirmó la información sobre el hecho e instó a los ciudadanos de ese país a que se resguardaran.

Se desconoce el motivo de los disparos en la zona aledaña a la sede diplomática o si alguien resultó herida. Sin embargo, autoridades estadounidenses señalaron que el evento fue controlado y se atendió a las personas refugiadas.



#HAITI UPDATE: The situation has been resolved and the shelter in place has been lifted. https://t.co/x6Zb5IYShi