Renuncia principal diplomática del gobierno de Trump para Latinoamérica

Kimberly Breier, principal diplomática del gobierno del presidente Donald Trump para Latinoamérica, presentó este miércoles su renuncia al cargo de subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron que Mike Pompeo, secretario de Estado, aceptó esta semana su carta de renuncia y que en el texto, citó razones personales, reseñó The Washington Post.

El medio informó que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto a un acuerdo con Guatemala al que se oponen varios defensores de los derechos humanos.

Un alto funcionario de la administración dijo que había sido castigada, en una cadena de correo electrónico reciente particularmente “desagradable”, por el asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien la consideró insuficientemente comprometida a defender públicamente el repentino acuerdo sobre asilo entre el presidente Trump y el gobierno de Guatemala el mes pasado.

Sin embargo, no está confirmado si el tema de Guatemala fue una causa principal de la renuncia de Breier. Otros funcionarios dijeron que Pompeo no intentó persuadirla para que se quedara.

Breier es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno este mes. La semana pasada, Kiron Skinner, directora de planeación de política del departamento, fue destituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión, aseguraron distintas fuentes.

Ivanka Trump, hija del presidente norteamericano, le envió un mensaje de agradecimiento a Breier en Twitter y aseguró que extrañará trabajar con ella.

Thank you @WHAAsstSecty Kim Breier for your friendship and great service. While Jared and I will miss working with you, we are happy that Emma will now get to see more of the mom she is so proud of! pic.twitter.com/7j8I6Kh5MT