EE UU no reconocerá la “toma de posesión ilegítima” de Nicolás Maduro

El gobierno estadounidense no reconocerá la "toma de posesión ilegítima de la dictadura" del presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó hoy John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro", aseguró Bolton en un mensaje en su cuenta de Twitter, sobre la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también aseguró que EE UU seguirá presionando al "régimen corrupto" y reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional democrática. "Llamamos a la democracia y la libertad en Venezuela".

De este modo, Washington se suma a la Unión Europea (UE) y al llamado Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, en repudio a la investidura de Maduro.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.