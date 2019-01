EE UU: Reconocemos a la AN como única instancia legítima en Venezuela

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, reconoció este martes a la Asamblea Nacional (AN) como único órgano legítimo y democrático en Venezuela.

“En nombre del presidente Donald Trump y todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo absoluto de los Estados Unidos mientras ustedes, pueblo de Venezuela, alzan su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder”, dijo el vicepresidente estadounidense.

Aseguró que Maduro nunca ha ganado unas elecciones libres y justas. Pidió a todos los venezolanos alzar sus voces este 23 de enero para lograr el restablecimiento del hilo constitucional de Venezuela.

“Alzar sus voces mañana en nombre del pueblo estadounidense. Le decimos al pueblo entero que estamos con ustedes y lo seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada y sus derechos de libertad que les pertenecen sean reivindicados”, agregó.

Pence calificó de valiente las acciones que ha llevado a cabo el presidente de la AN, Juan Guaidó.

“Él es defensor de los poderes constitucionales de ese organismo de declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición”, señaló.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn