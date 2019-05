EE UU reafirmó relaciones con Curazao y Aruba considerando a Venezuela

David Hale, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, reafirmó las relaciones diplomáticas entre ese país y las islas del Caribe.

En el encuentro también estuvieron presentes los primeros ministros de Curazao y Aruba, Eugene Rhuggenaath y Evelyn Wever-Croes.

El Departamento de Estado informó que la reunión sirvió para avanzar en la democracia y la estabilidad en la región, en medio de la crisis de Venezuela.

Under Secretary for Political Affairs Hale met with Prime Ministers Wever-Croes of #Aruba and Rhuggenaath of #Curaçao and reaffirmed our strong relationships, including our partnership to advance democracy and stability in the region amid the crisis in #Venezuela. pic.twitter.com/AykbEaWnbG