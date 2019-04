Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró este martes que la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela es gracias a la presión ejercida por Juan Guaidó, presidente interino del país, y la Asamblea Nacional.

Por medio de su cuenta en Twitter, aseveró que Nicolás Maduro ha negado durante años que la situación actual de Venezuela sea una crisis humanitaria y que lo mantuvo hasta hace unos días.

Este martes llegó el primer cargamento de ayuda humanitaria al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, localizado en el estado Vargas.

Los insumos fueron enviados por la Cruz Roja de Panamá, y su traslado fue coordinado por el Comité Internacional de esa organización. La ayuda será entregada en 28 hospitales del país y en 8 centros de atención primaria.

Arrival of aid to #Venezuela is the result of the courageous pressure campaign mounted by @jguaido & @AsambleaVE.



For years & up until a few days ago #MaduroRegime flat out denied their was a humanitarian crisis in #Venezuela https://t.co/5Am3qET6ep