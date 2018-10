Rastreo de ADN permitió identificar a sospechoso que entregó paquetes bomba

Este viernes fue detenido Cesar Sayoc en el condado de Miami-Dade, Florida, quien fue señalado como el principal sospechoso de la entrega de paquetes que contenían dispositivos explosivos.

Las autoridades identificaron a Sayoc, quien posee antecedentes criminales por amenaza de uso de dispositivos, gracias a una huella dactilar encontrada en uno de estos paquetes. La misma fue localizada por la tecnología de los teléfonos móviles, destacó El País.

El norteamericano de 56 años de edad fue arrestado en la mañana del 26 de octubre luego de se registraran dos casos más de bombas que llegaron a los despachos del senador Cory Brooker y al actor Robert De Niro. Entre los receptores destaca el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton y las oficinas de CNN en New York.

Las autoridades decomisaron una camioneta que tenía adhesivos en las ventanas que hacían alusión al presidente actual Donald Trump, quien se someterá a un nuevo proceso electoral en dos semanas para su reelección en el cargo. El acusado podría enfrentar una pena de 56 años de prisión.

