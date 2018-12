¿Qué pasará ahora con ‘Sully’, el perro labrador de George H. W. Bush?

La imagen de Sully -el perro labrador del expresidente 41 de EE. UU., George H. W. Bush- acostado a un lado del ataúd de su difunto amo ha conmovido a muchas personas en redes sociales.

Un trino publicado por Jim McGrath, portavoz de la familia Bush, que dice “Misión cumplida”, ha tenido cerca de 280 mil me gusta, más de 70 mil retweets y 4 mil comentarios.

Pero, ¿qué pasará ahora con Sully? A través de Facebook la ‘América’s VetDogs’ (una organización sin ánimo de lucro creada para ayudar a veteranos de guerra en ese país) explicó cuál será la próxima ‘misión’ de este labrador:

“Muchos de ustedes nos han preguntado qué hara Sully y apreciamos todo el amor que tienen por él. Sully se unirá al programa de perros en las instalaciones del Centro Médico Militar Walter Reed. Trabajará junto a los perros que están allí para ayudar con la terapia física y ocupacional de los soldados heridos y al personal activo en servicio”.

El canino estuvo con George H. W. Bush desde junio, pocas semanas después de la muerte de la esposa del expresidente, con quien estuvo casado durante 73 años.

De hecho, el momento quedó en la cuenta de Twitter de Bush cuando el también expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, acompañó el encuentro.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8