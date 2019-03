Lo que dijo Marco Rubio acerca de la amnistía para oficialistas

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida (EE UU), aseguró este viernes que personas del oficialismo que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no recibirán amnistía por parte de Estados Unidos.

"Hay algunos funcionarios que no van a recibir ese proceso. No puedo dar nombres, pero hay individuos que no se pueden beneficiar de eso, y de hecho no hay amnistía a crímenes graves por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo Rubio durante una rueda de prensa cuanto se le preguntó si personas como Diosdado Cabello o Tarek El-Aissami podrían recibir amnistía.

El congresista aclaró que funcionarios que hayan cometido delitos de menor gravedad, y que asuman la responsabilidad, pueden ser beneficiados con un proceso de amnistía y de participación en un eventual gobierno de transición.